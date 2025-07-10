Жінка прокинулася від дивного дотику посеред ночі: інтернет не готовий до того, хто це

Жінка прокинулася вранці і з подивом виявила у своєму ліжку незнайомого рудого кота, який затишно вмостився у неї на животі.

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Користувачка під ніком u/Open-Machine-8338 поділилася на Reddit несподіваною історією про те, як прокинулася з шостим рудим котом у ліжку, хоча раніше в неї їх було всього п'ятеро. Пост зібрав тисячі лайків і масу відгуків від людей, які розповіли про своїх "раптових" вихованців.

Як розповіла вона в пості, зазвичай її кішки обступають її вранці: хтось лягає на груди, хтось — на шию, інші — біля ніг. Але цього разу все було інакше.

"Я відчула тепло на животі, погладила кішку і раптом зрозуміла: щось не так", — написала жінка під ніком u/Open-Machine-8338.

Кішка здалася їй підозріло худою. Увімкнувши світло, жінка зрозуміла, що ніколи раніше не бачила цього "рудого гостя". Проте тварина почувалася цілком затишно. Пізніше авторка пообіцяла відвезти її до ветеринара і подумати про те, щоб залишити у себе.

Кішка довірилася незнайомій людині і заснула Фото: Reddit

Користувачі Reddit дійшли висновку, що кішка сама вибрала собі новий дім. Один із коментаторів пожартував: "Вітаю! Тепер у вас шість рудих кішок". Інші ділилися схожими історіями, коли коти самі приходили до них жити через вікно, за запахом або за наводкою від інших домашніх вихованців.

Багатьох особливо зворушила довіра з боку невідомої кішки, яка дозволила собі заснути під ковдрою поруч із незнайомою людиною. Коментатори не сумніваються, що тварина вже стала частиною родини.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина показала, як її кіт драматично відреагував на спеку. Господиня виявила свого улюбленця в кумедній позі. Вираз його мордочки підкорив соцмережі і зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.