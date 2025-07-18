Кнут Индианы Джонса, подарок от Харрисона Форда, продали за бешеные деньги: сумма впечатляет

Легендарный кнут из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход", который когда-то попал в руки принцессы Дианы, продали на аукционе за более чем полмиллиона долларов. Продажа стала частью грандиозного недельного торга реквизитом в США.

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Как сообщает Associated Press, во время большого летнего аукциона Heritage Auctions в США реквизит из культовых фильмов продают за рекордные суммы. Одним из главных лотов стал кнут, который Харрисон Форд использовал в фильме 1989 года "Индиана Джонс и последний крестовый поход" — именно в сцене прохождения испытаний Святого Грааля.

Его стоимость достигла 525 тысяч долларов — эта сумма уже включает премию покупателя. Интересно, что в свое время актер лично подарил плетку тогдашнему принцу Чарльзу на британской премьере ленты, а впоследствии он попал к принцессе Диане. После этого реликвия оказалась в частной коллекции, владельца которой не разглашают. Имя нового покупателя также осталось в тайне.

По словам вице-президента аукционного дома Heritage Джо Маддалены, кнут стал "изюминкой" торгов, ведь является символом одного из самых известных персонажей в истории кино.

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