Батіг Індіани Джонса, подарунок від Гаррісона Форда, продали за шалені гроші: сума вражає

Легендарний батіг із фільму "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", який колись потрапив до рук принцеси Діани, продали на аукціоні за понад пів мільйона доларів. Продаж став частиною грандіозного тижневого торгу реквізитом у США.

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Як повідомляє Associated Press, під час великого літнього аукціону Heritage Auctions у США реквізит із культових фільмів продають за рекордні суми. Одним із головних лотів став батіг, який Гаррісон Форд використовував у фільмі 1989 року "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" – саме у сцені проходження випробувань Святого Грааля.

Його вартість сягнула 525 тисяч доларів – ця сума вже включає премію покупця. Цікаво, що свого часу актор особисто подарував батіг тодішньому принцу Чарльзу на британській прем’єрі стрічки, а згодом він потрапив до принцеси Діани. Після цього реліквія опинилась у приватній колекції, власника якої не розголошують. Ім’я нового покупця також залишилося в таємниці.

За словами віцепрезидента аукціонного дому Heritage Джо Маддалени, батіг став "родзинкою" торгів, адже є символом одного з найвідоміших персонажів в історії кіно.

Як повідомляв Фокус, легендарний світловий меч Дарта Вейдера вперше буде виставлений на аукціон у вересні 2025 року. Його вартість може сягнути до 2,2 мільйона фунтів стерлінгів. Перед торгами меч вирушить у промо-тур містами.

Нещодавно на аукціоні продали цілий скелет динозавра, який жив 150 млн років тому, за астрономічну суму.

Зірку "Форсажу", культову Mazda 90-х продали на аукціоні у Великій Британії за $1,2 мільйона.