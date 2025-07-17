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Авто

Зірка "Форсажу": культову Mazda 90-х продали за $1,2 мільйона (відео)

Спорткар Mazda RX-7 від Veilside
Mazda RX-7 тюнінгували в ательє Veilside | Фото: bonhams.com

У Великій Британії на аукціоні продали купе Mazda RX-7 1992 року. За знаменитий роторний спорткар віддали шалені гроші – 911 000 фунтів стерлінгів ($1 222 000).

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Висока ціна Mazda RX-7 обумовлена тим, що саме цей автомобіль знімався у фільмі "Потрійний форсаж: Токійський дрифт" 2006 року. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому Bonhams.

Для кінофільму підготували дві тюнінговані Mazda RX-7. Конкретно це авто знімали в трюках та статичних сценах і на ньому досі залишилося кріплення для камери.

Mazda RX-7 з фільму Форсаж
Спорткар створили спеціально для фільму "Потрійний форсаж: Токійський дрифт"
Фото: bonhams.com

Тюнінг Mazda RX-7 для фільму "Форсаж" виконало знамените японське ательє Veilside Fortune, причому дизайн авто суттєво змінився. Спорткар став значно ширшим, отримав нову передню та задню частину, агресивний обвіс і антикрило.

Салон Mazda RX-7 в тюнінгу Veilside
У салоні встановлено спортивні крісла
Фото: bonhams.com

У салоні встановили спортивні ковшеподібні крісла, а в багажнику з’явився сабвуфер аудіосистеми Alpine. У внутрішньому оздобленні використали карбон та алюміній.

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Роторно-поршневий турбодвигун Mazda RX-7 на 280 к. с. залишився без змін, проте встановили гучний вихлоп Blitz Nur-Spec, спортивну підвіску та покращені гальма.

Роторно-поршневий двигун Mazda RX-7
Авто оснащене 280-сильним роторно-поршневим двигуном
Фото: bonhams.com

У 2008 році купе Mazda викупив колекціонер із Великої Британії, який зберігав авто до наших днів та дбав про нього. Спорткар у чудовому стані, а його пробіг становить 107,5 тис. км.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили рідкісний кабріолет 1928 року, створений українцем. Його оцінили в $250 000.

Також Фокус писав, що з молотка пішло раритетне спортивне авто Чарлі Шина.