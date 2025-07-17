Звезда "Форсажа": культовую Mazda 90-х продали за $1,2 миллиона (видео)

В Великобритании на аукционе продали купе Mazda RX-7 1992 года на аукционе. За знаменитый роторный спорткар отдали бешеные деньги — 911 000 фунтов стерлингов ($1 222 000).

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Высокая цена Mazda RX-7 обусловлена тем, что именно этот автомобиль снимался в фильме "Тройной форсаж: Токийский дрифт" 2006 года. О нем рассказали на сайте аукционного дома Bonhams.

Для кинофильма подготовили две тюнингованные Mazda RX-7. Именно это авто снимали в трюках и статических сценах и на нем до сих пор осталось крепление для камеры.

Спорткар создали специально для фильма "Тройной форсаж: Токийский дрифт" Фото: bonhams.com

Тюнинг Mazda RX-7 для фильма "Форсаж" выполнило знаменитое японское ателье Veilside Fortune, причем дизайн авто существенно изменился. Спорткар стал значительно шире, получил новую переднюю и заднюю часть, агрессивный обвес и антикрыло.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: bonhams.com

В салоне установили спортивные ковшеобразные кресла, а в багажнике появился сабвуфер аудиосистемы Alpine. Во внутренней отделке использовали карбон и алюминий.

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Роторно-поршневой турбодвигатель Mazda RX-7 на 280 л.с. остался без изменений, однако установили громкий выхлоп Blitz Nur-Spec, спортивную подвеску и улучшенные тормоза.

Авто оснащено 280-сильным роторно-поршневым двигателем Фото: bonhams.com

В 2008 году купе Mazda выкупил коллекционер из Великобритании, который хранил авто до наших дней и заботился о нем. Спорткар в отличном состоянии, а его пробег составляет 107,5 тыс. км.

Между прочим, недавно на аукцион выставили редкий кабриолет 1928 года, созданный украинцем. Его оценили в $250 000.

Также Фокус писал, что с молотка ушло раритетное спортивное авто Чарли Шина.