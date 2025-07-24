Татуировка на ноге выдала кокаинового барона: он проведет 13 лет за решеткой из-за шутки в чате

46-летнего Дина Мэттьюса из города Ньюкасл, Великобритания, приговорили к 13 годам заключения за организацию масштабного наркобизнеса. Его личность удалось установить благодаря фотографии с татуировкой "Ой!" на ноге, которую мужчина прислал в преступном чате.

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Как сообщает Daily Star, правоохранители идентифицировали наркоторговца после того, как взломали зашифрованную сеть обмена сообщениями EncroChat и нашли изображение его ноги с характерной татуировкой. Это позволило следствию доказать его причастность к обороту более 20 килограммов кокаина общей стоимостью около 1 миллиона фунтов стерлингов.

Именно в одной из переписок злоумышленник в шутку поделился снимком своей ноги, жалуясь на сломанный шлепанец. На фото четко видно татуировку с надписью "Ой!", что и позволило следователям опознать Мэттьюса и привязать его к криминальной деятельности.

Собрав факты, следователи доказали, что Мэттьюс был причастен к масштабной торговле кокаином. Его обвинили в поставках наркотиков класса А и взяли под стражу. Решение принял Королевский суд Ньюкасла.

Судья Аманда Риппон во время оглашения приговора отметила, что обвиняемый играл "ведущую роль" в наркобизнесе, организуя операции по купле-продаже кокаина в больших объемах в течение как минимум одного года. По словам судьи, "телефон с EncroChat стал основой для обвинительного приговора", а татуировка на фото — убедительным доказательством.

Хотя Мэттьюс и отрицал использование устройства, доказательства указывали на обратное. По данным суда, за период действия схемы было реализовано до 22 килограммов кокаина, общей стоимостью примерно 1 миллион фунтов стерлингов.

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