Татуювання на нозі видало кокаїнового барона: він проведе 13 років за ґратами через жарт у чаті

46-річного Діна Меттьюса з міста Ньюкасл, Велика Британія, засудили до 13 років ув’язнення за організацію масштабного наркобізнесу. Його особу вдалося встановити завдяки світлині з татуюванням "Ой!" на нозі, яку чоловік надіслав у злочинному чаті.

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Як повідомляє Daily Star, правоохоронці ідентифікували наркоторговця після того, як зламали зашифровану мережу обміну повідомленнями EncroChat і знайшли зображення його ноги з характерним татуюванням. Це дозволило слідству довести його причетність до обігу понад 20 кілограмів кокаїну загальною вартістю близько 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Саме в одному з листувань зловмисник жартома поділився знімком своєї ноги, скаржачись на зламаний шльопанець. На фото чітко видно татуювання з написом "Ой!", що й дозволило слідчим упізнати Меттьюса та прив’язати його до кримінальної діяльності.

Зібравши докази, слідчі довели, що Меттьюс був причетний до масштабної торгівлі кокаїном. Його звинуватили у постачанні наркотиків класу А та взяли під варту. Рішення ухвалив Королівський суд Ньюкасла.

Суддя Аманда Ріппон під час оголошення вироку наголосила, що обвинувачений відігравав "провідну роль" у наркобізнесі, організовуючи операції з купівлі-продажу кокаїну у великих обсягах протягом щонайменше одного року. За словами судді, "телефон EncroChat став основою для обвинувального вироку", а татуювання на фото – переконливим доказом.

Хоч Меттьюс і заперечував використання пристрою, докази вказували на протилежне. За даними суду, за період дії схеми було реалізовано до 22 кілограмів кокаїну, загальною вартістю приблизно 1 мільйон фунтів стерлінгів.

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