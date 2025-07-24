Одержимый молодостью миллиардер основал религию с ежедневными "практиками бессмертия"

Американский миллиардер и биохакер Брайан Джонсон, прославившийся своими экстремальными методами борьбы со старением, заявил о возможной продаже своего бизнеса и представил собственную религию под названием "Не Умирай".

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Религиозное движение уже имеет собственную символику, обряды и особые мантры. Приверженцы практикуют специальные медитации для продления жизни и носят амулеты с эмблемой учения. Об этом пишет Bussines Insider.

47-летний предприниматель уже несколько лет проводит на себе биомедицинские эксперименты в рамках проекта Blueprint, целью которого является сохранение молодости и здоровья. Теперь Брайан Джонсон пошел еще дальше. Он официально объявил о создании религиозного движения, основанного на стремлении к физическому бессмертию, симбиозу с искусственным интеллектом и научному подходу к жизни.

"Честно, я близок к тому, чтобы либо закрыть свою компанию, либо продать ее. Люди видят бизнес и теряют доверие", — признался миллиардер в интервью.

По его словам, идея коммерции мешает восприятию его философии, и он хочет сосредоточиться на развитии нового мировоззрения.

Ради замедления старения Джонсон, в числе прочего, переливал себе кровь 17-летнего сына Фото: Daily Star

Созданная Джонсоном религия уже обзавелась символикой, ритуалами и даже мантрами. Последователи практикуют "медитации долголетия", носят амулеты с логотипом движения и ожидают выхода священных текстов. В ближайшее время миллиардер планирует открыть первый храм "Не Умирай" в Лос-Анджелесе и запустить мобильное приложение с ежедневными "практиками бессмертия".

Издание отмечает, что Джонсон тратит более двух миллионов долларов в год на поддержание молодости. Ради замедления старения он, в числе прочего, переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на строгих диетах и вводил себе в лицо жир от молодых доноров. Недавно он рассказывал о применении ударно-волновой терапии для борьбы с признаками эректильной дисфункции.

"Годы назад я представил себя среди людей XXV века. Они сказали бы, что "Не Умирай" — это то, как человечество спасло себя и слилось с ИИ", — поделился предприниматель.

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