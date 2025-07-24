Одержимий молодістю мільярдер заснував релігію зі щоденними "практиками безсмертя"

Американський мільярдер і біохакер Браян Джонсон, який прославився своїми екстремальними методами боротьби зі старінням, заявив про можливий продаж свого бізнесу і представив власну релігію під назвою "Не Вмирай".

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Релігійний рух уже має власну символіку, обряди та особливі мантри. Прихильники практикують спеціальні медитації для продовження життя і носять амулети з емблемою вчення. Про це пише Bussines Insider.

47-річний підприємець уже кілька років проводить на собі біомедичні експерименти в рамках проєкту Blueprint, метою якого є збереження молодості та здоров'я. Тепер Браян Джонсон пішов ще далі. Він офіційно оголосив про створення релігійного руху, заснованого на прагненні до фізичного безсмертя, симбіозу зі штучним інтелектом і наукового підходу до життя.

"Чесно, я близький до того, щоб або закрити свою компанію, або продати її. Люди бачать бізнес і втрачають довіру", — зізнався мільярдер в інтерв'ю.

За його словами, ідея комерції заважає сприйняттю його філософії, і він хоче зосередитися на розвитку нового світогляду.

Заради уповільнення старіння Джонсон, серед іншого, переливав собі кров 17-річного сина Фото: Daily Star

Створена Джонсоном релігія вже обзавелася символікою, ритуалами і навіть мантрами. Послідовники практикують "медитації довголіття", носять амулети з логотипом руху й очікують виходу священних текстів. Найближчим часом мільярдер планує відкрити перший храм "Не Вмирай" у Лос-Анджелесі та запустити мобільний додаток зі щоденними "практиками безсмертя".

Видання зазначає, що Джонсон витрачає понад два мільйони доларів на рік на підтримку молодості. Заради уповільнення старіння він, серед іншого, переливав собі кров 17-річного сина, сидів на суворих дієтах і вводив собі в обличчя жир від молодих донорів. Нещодавно він розповідав про застосування ударно-хвильової терапії для боротьби з ознаками еректильної дисфункції.

"Роки тому я уявив себе серед людей XXV століття. Вони сказали б, що "Не Вмирай" — це те, як людство врятувало себе і злилося з ШІ", — поділився підприємець.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка відмовилася від однієї закуски і схудла на 36 кг. Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чіпсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.

Також стало відомо, що жінці з "найбільшими губами" відмовили в лікуванні. 28-річна Андреа Іванова з Болгарії заявила, що стикається з серйозними проблемами зі здоров'ям, і з відмовою лікарів допомагати їй.

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