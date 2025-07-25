Женщина не покаталась на качелях с детьми из-за лишнего веса: впоследствии она похудела на 125 кг

32-летняя британка Рэйчел Пашли весила почти 196 кг в 2021 году, когда отправилась с семьей в парк развлечений. Тогда она осознала, что не может покататься вместе со своими сыновьями, 13-летним Итаном и 12-летним Дженсоном, и поняла, что пришло время меняться.

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После этого Рэйчел решилась на серьезный шаг — делала шунтирование желудка, изменила рацион и держит вес около 76 кг благодаря диете и спорту, говорится в материале Daily Star.

Британка вспоминает, что она с детьми посетила Disneyland Paris, где впервые за долгое время смогла кататься на любом аттракционе, не беспокоясь о животе, ремнях безопасности или ограничениях по весу.

"Мои сыновья обожают американские горки. Когда мы были в парке развлечений, я поняла, что не смогу пойти с ними — и вместо меня пошла моя подруга. Это было очень грустно. Я даже не могла подняться по лестнице, всегда была уставшая, поэтому часто просто отвозила детей в школу на завтрак — и возвращалась домой спать", — рассказала женщина.

Она поняла, что просто не успевала за своими энергичными детьми и поняла, что так "больше нельзя". Поэтому решилась совершить кардинальные изменения в своей жизни.

Рэйчел до преобразований Фото: Instagram Женщина после перемен Фото: Instagram

"Я не могла бегать с детьми, мы никогда не ездили на велосипедах, вообще ничего не делали вместе. А теперь мы можем все: велосипеды, парки развлечений, поездки в Лондон, тренажерка, бассейн. Мы побывали в Disneyland Paris — и я ни разу не волновалась, помещусь ли на аттракцион. Это было невероятно", — говорит Рэйчел.

Она добавляет, что теперь намного увереннее в себе, а вся ее трансформация — не только о внешности. Она говорит, что так смогла вернуть себе жизнь, где может наслаждаться уходом за детьми.

"Теперь я могу присутствовать для своих ребят, наслаждаться совместными днями и гордиться тем, какой стала. Раньше я весь день ела что попало и почти не двигалась — у меня просто не было энергии. А теперь я питаю тело настоящей пищей, двигаюсь каждый день — и наконец чувствую себя живой, а не просто существую", — констатирует британка.

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