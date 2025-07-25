Жінка не покаталася на гойдалках з дітьми через зайву вагу: згодом вона схудла на 125 кг

32-річна британка Рейчел Пашлі важила майже 196 кг у 2021 році, коли вирушила з сім’єю до парку розваг. Тоді вона усвідомила, що не може покататися разом зі своїми синами, 13-річним Ітаном та 12-річним Дженсоном, і зрозуміла, що настав час змінюватися.

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Після цього Рейчел зважилася на серйозний крок — робила шунтування шлунка, змінила раціон та тримає вагу близько 76 кг завдяки дієті та спорту, йдеться в матеріалі Daily Star.

Британка згадує, що вона з дітьми відвідала Disneyland Paris, де вперше за довгий час змогла кататися на будь-якому атракціоні, не турбуючись про живіт, ремені безпеки чи обмеження по вазі.

"Мої сини обожнюють американські гірки. Коли ми були в парку розваг, я зрозуміла, що не зможу піти з ними — і замість мене пішла моя подруга. Це було дуже сумно. Я навіть не могла піднятися сходами, завжди була втомлена, тому часто просто відвозила дітей до школи на сніданок — і поверталась додому спати", — розповіла жінка.

Вона зрозуміла, що просто не встигала за своїми енергійними дітьми та зрозуміла, що так "більше не можна". Тому наважилася вчинити кардинальні зміни у своєму житті.

Рейчел до перетворень Фото: Instagram Жінка після змін Фото: Instagram

"Я не могла бігати з дітьми, ми ніколи не їздили на велосипедах, взагалі нічого не робили разом. А тепер ми можемо все: велосипеди, парки розваг, поїздки до Лондона, тренажерка, басейн. Ми побували в Disneyland Paris — і я жодного разу не хвилювалася, чи поміщуся на атракціон. Це було неймовірно", — каже Рейчел.

Вона додає, що тепер набагато впевненіша в собі, а вся її трансформація — не тільки про зовнішність. Вона говорить, що так змогла повернути собі життя, де може насолоджуватися доглядом за дітьми.

"Тепер я можу бути присутньою для своїх хлопців, насолоджуватися спільними днями та пишатися тим, якою стала. Раніше я весь день їла абищо та майже не рухалась — у мене просто не було енергії. А тепер я живлю тіло справжньою їжею, рухаюсь щодня — і нарешті почуваюсь живою, а не просто існую", — констатує британка.

Раніше Фокус розповідав, як блогерка помолодшала на 10 років і дала три важливі поради. Ліндсі Келлі з британського Болтона розповіла, як змінила свої щоденні звички, аби зупинити старіння через неправильний спосіб життя.

Згодом стало відомо, що чоловік скинув 75 кг після розставання з дівчиною. Та коли позначка його ваги досягла 170 кг, його дівчина вирішила розійтися з ним після двох років стосунків, що змусило чоловіка задуматися над змінами.