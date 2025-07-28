Рожок в декольте и арест за 7 часов: в Турции арестовали продавца популярного мороженого (видео)

Инцидент в Стамбуле вызвал волну возмущения в соцсетях — продавца мороженого арестовали после того, как он публично унизил туристку. Видео момента стало вирусным менее чем за день.

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В Стамбуле правоохранители задержали мужчину, который под видом традиционного шоу с мороженым позволил себе сексуальные домогательства к туристке — об этом сообщает Daily Star. Инцидент произошел прямо на улице, где женщина остановилась, чтобы купить мороженое.

Когда туристка стояла в очереди, продавец неожиданно засунул ей рожок мороженого под рубашку. Зафиксированный момент попал на видео, которое она опубликовала на форумах Reddit.

Женщина написала, что из-за шока не смогла отреагировать, а чувство отвращения, унижения и гнева накрыли ее уже потом. Она обратилась к сообществу с просьбой помочь добиться справедливости. Видео стремительно разошлось по сети — менее чем через 7 часов после публикации местные власти закрыли магазин, где работал нарушитель.

Муниципальная полиция Бейоглу опечатала торговую точку. Представители власти подчеркнули, что район должен быть безопасным для всех женщин, и они не допустят подобных случаев в будущем.

В своей заметке потерпевшая подробно описала ситуацию: "Я подошла за мороженым, и продавец просто засунул рожок мне в декольте — не палочкой, а собственной рукой. Я все сняла на видео". Она добавила, что замерла на месте и не смогла ничего сказать, а позже почувствовала ярость и разочарование из-за своей беспомощности.

Пользователи Reddit отметили, что в Турции иногда именно социальные сети становятся самым эффективным механизмом общественного давления. Один из комментариев звучал так: "Забудьте о полиции — если видео пойдет по локальным сообществам, у этого парня больше не будет клиентов". Другой юзер иронизировал, что в США такой инцидент мог бы обернуться для нарушителя карьерой инфлюенсера.

В Турции продавцы мороженого нередко устраивают короткие интерактивные шоу с покупателями, жонглируя рожками. Однако в последнее время все чаще звучат жалобы на то, что грань между юмором и недопустимым поведением продавцы переходят. Инцидент в Стамбуле в очередной раз поднял вопрос о границах допустимого в публичном пространстве.

Напомним, Фокус уже писал, почему Турция массово теряет туристов.

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