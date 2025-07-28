Ріжок у декольте й арешт за 7 годин: у Туреччині заарештували продавця популярного морозива (відео)

Інцидент у Стамбулі викликав хвилю обурення в соцмережах – продавця морозива арештували після того, як він публічно принизив туристку. Відео моменту стало вірусним менш ніж за день.

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У Стамбулі правоохоронці затримали чоловіка, який під виглядом традиційного шоу з морозивом дозволив собі сексуальні домагання до туристки – про це повідомляє Daily Star. Інцидент стався просто на вулиці, де жінка зупинилася, аби придбати морозиво.

Коли туристка стояла в черзі, продавець зненацька засунув їй ріжок морозива під сорочку. Зафіксований момент потрапив на відео, яке вона опублікувала на форумах Reddit.

Жінка написала, що через шок не змогла відреагувати, а відчуття огиди, приниження та гніву накрили її вже згодом. Вона звернулася до спільноти з проханням допомогти добитися справедливості. Відео стрімко розійшлося мережею – менш ніж за 7 годин після публікації місцева влада закрила крамницю, де працював порушник.

Муніципальна поліція Бейоглу опечатала торгову точку. Представники влади наголосили, що район має бути безпечним для всіх жінок, і вони не допустять подібних випадків у майбутньому.

У своєму дописі потерпіла детально описала ситуацію: "Я підійшла за морозивом, і продавець просто засунув ріжок мені в декольте – не паличкою, а власною рукою. Я все зняла на відео". Вона додала, що завмерла на місці та не змогла нічого сказати, а пізніше відчула лють і розчарування через свою безпорадність.

Користувачі Reddit зазначили, що в Туреччині іноді саме соціальні мережі стають найефективнішим механізмом громадського тиску. Один із коментарів звучав так: "Забудьте про поліцію – якщо відео піде по локальних спільнотах, у цього хлопця більше не буде клієнтів". Інший юзер іронізував, що в США такий інцидент міг би обернутися для порушника кар’єрою інфлюенсера.

У Туреччині продавці морозива нерідко влаштовують короткі інтерактивні шоу з покупцями, жонглюючи ріжками. Проте останнім часом дедалі частіше лунають скарги на те, що межу між гумором і неприпустимим поводженням продавці переходять. Інцидент у Стамбулі вкотре порушив питання про межі допустимого у публічному просторі.

Нагадаємо, Фокус вже писав, чому Туреччина масово втрачає туристів.

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