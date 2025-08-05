Преподавателя уволили после показа запрещенного материала во время лекции: он шокировал студентов

Во время лекции по правам человека на юридическом факультете студенты стали свидетелями демонстрации запрещенного содержимого на экране лектора. После этого преподавателя уволили и передали дело правоохранителям.

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Один из преподавателей высшего учебного заведения случайно открыл материалы неприемлемого содержания во время лекции, сообщает Daily Mail. По словам студентов, сцена содержала жестокое обращение с детьми и была шокирующей.

После жалоб университет Монаша (в штате Виктория, Австралия) инициировал расследование и обратился в полицию. Правоохранители провели обыск в доме 74-летнего Алана Боултона и изъяли электронные носители. После этого было выдвинуто обвинение по нескольким статьям, касающимся хранения запрещенных материалов.

Лектором оказался бывший высокопоставленный чиновник с многолетним опытом работы в судебной системе и трудовом арбитраже. На протяжении карьеры он занимал ряд руководящих должностей в государственных учреждениях, а также работал за рубежом в международных организациях. В 2002 году он был награжден высокой государственной наградой за профессиональные заслуги.

Представители учебного заведения заявили, что после получения жалобы от студентов преподаватель был немедленно отстранен от занятий, а также приняты меры для поддержки пострадавших. Его профиль удалили с официального сайта университета.

"Безопасность студентов и персонала является нашим абсолютным приоритетом", — говорится в официальном заявлении заведения. Администрация также отметила, что полностью сотрудничает с правоохранительными органами.

Один из студентов, который присутствовал на лекции, рассказал, что не ожидал увидеть подобное в аудитории. По его словам, инцидент вызвал большое волнение среди одногруппников. Он также раскритиковал университет за медленную реакцию: службы поддержки, по его словам, стали доступны лишь через несколько дней.

Университет опроверг эти упреки, заявив, что помощь была организована уже на следующий день после происшествия.

Дело будет рассматривать суд уже в ближайшие дни.

Ранее Фокус сообщал, что профессора уволили из университета во Львове.

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