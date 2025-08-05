Викладача звільнили після показу забороненого матеріалу під час лекції: він шокував студентів

Під час лекції з прав людини на юридичному факультеті студенти стали свідками демонстрації забороненого вмісту на екрані лектора. Після цього викладача звільнили та передали справу правоохоронцям.

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Один із викладачів вищого навчального закладу випадково відкрив матеріали неприйнятного змісту під час лекції, повідомляє Daily Mail. За словами студентів, сцена містила жорстоке поводження з дітьми і була шокуючою.

Після скарг університет Монаша (у штаті Вікторія, Австралія) ініціював розслідування та звернувся до поліції. Правоохоронці провели обшук у помешканні 74-річного Алана Боултона та вилучили електронні носії. Після цього було висунуто звинувачення за кількома статтями, що стосуються зберігання заборонених матеріалів.

Лектором виявився колишній високопосадовець із багаторічним досвідом роботи в судовій системі та трудовому арбітражі. Протягом кар’єри він обіймав низку керівних посад у державних установах, а також працював за кордоном у міжнародних організаціях. У 2002 році його було нагороджено високою державною відзнакою за професійні заслуги.

Представники навчального закладу заявили, що після отримання скарги від студентів викладача було негайно усунуто від занять, а також вжито заходів для підтримки постраждалих. Його профіль видалили з офіційного сайту університету.

"Безпека студентів і персоналу є нашим абсолютним пріоритетом", – йдеться в офіційній заяві закладу. Адміністрація також зазначила, що повністю співпрацює з правоохоронними органами.

Один зі студентів, який був присутній на лекції, розповів, що не очікував побачити подібне в аудиторії. За його словами, інцидент викликав неабияке хвилювання серед одногрупників. Він також розкритикував університет за повільну реакцію: служби підтримки, за його словами, стали доступні лише через кілька днів.

Університет заперечив ці закиди, заявивши, що допомога була організована вже наступного дня після події.

Справу розглядатиме суд уже найближчими днями.

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