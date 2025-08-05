Украинка с экзотической внешностью высмеяла людей, спрашивающих ее об Африке (видео)

В одном из последних видео украинская блогер Арина Леонова высмеяла стереотипы, которые существуют про людей с ее цветом кожи.

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Девушка-мулатка, которая неоднократно сталкивалась с хейтерами из-за цвета своей кожи, "перенесла" подписчиков в "Африку", откуда, как думают многие, она приехала. Соответствующее видео Леонова опубликовала в соцсети.

В кадре Арина показывает красивый кирпичный дом.

"Я наконец приехала в свой дом в Африке, где я выросла с детства. Он реально очень большой", — говорит она.

Затем блогер показывает на березу и продолжает:

"А это — та самая пальма, на которую мы залезали с обезьянами вместе".

Далее она шутливо рассказывает, как решали проблемы с водой. Она показывает водопроводную колонку и говорит, что отсюда брали воду. Поскольку она "из богатой семьи", то и колонка прилагается.

Демонстрируя заросший участок, Арина говорит, что там семья пасла обезьян, крокодилов и "сами знаете кого".

Добавим, что разговаривает девушка как любой человек, который вырос в Украине: на родном языке и даже с примесью суржика.

В комментариях подписчики оценили чувство юмора Арины и ее отношение к хейтерам и недоброжелателям.

"В детстве утром выпускал попугаев и давал им зерно. А потом вождь звал на завтрак: сало бегемота, крокодилье молоко", "Я тоже лазил с обезьянами, с Максом и Димоном", "Жаль, крокодилов не разводят, как когда-то", "Я тоже на такой пальме росла и крокодилов пасла","Вы из какой области Африки? Я из Киевской. На днях крокодила будем покупать, чтобы к Рождеству или на Пасху свежее мясо было", "Неужели до сих пор есть люди, ради которых вы должны делать такие видео? Завидую вашему чувству юмора, вы невероятная", — пишут под видео.

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Судя по видео девушки, она увлекается хоккеем на траве и даже завоевала чемпионский титул вместе с командой. 16 февраля ее команда выиграла Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве, обойдя все топ-команды Европы. Она выступает за Украину и не понимает, почему многие не совсем добрые люди отправляют ее в Африку.

В соцсети Арина рассказала, что она – приемный ребенок. Ее родная мама — украинка, и она родилась в Харькове. Обстоятельства сложились так, что девушка оказалась в интернате, откуда была усыновлена и выросла в Сумах в детдоме семейного типа, где воспитывалось 25 детей. Одна из ее приемных сестер, Каролина, похожа на Арину, как две капли воды.

Арина и Каролина Фото: Скриншот

По ее словам, после одного из видео ей в директ написала женщина, которая назвалась ее родной матерью. Незнакомка была уверена, что Арина в курсе их общей истории, но та ответила, что это не так.

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