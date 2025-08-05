Українка з екзотичною зовнішністю висміяла людей, які запитували її про Африку (відео)

В одному з останніх відео українська блогерка Аріна Леонова висміяла стереотипи, які існують щодо людей з її кольором шкіри.

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Дівчина-мулатка, яка неодноразово стикалася з хейтерами через колір своєї шкіри, "перенесла" підписників в "Африку", звідки, як думають багато хто, вона приїхала. Відповідне відео Леонова опублікувала в соцмережі.

У кадрі Аріна показує гарний цегляний будинок.

"Я нарешті приїхала у свій будинок в Африці, де я виросла з дитинства. Він реально дуже великий", — каже вона.

Потім блогерка показує на березу і продовжує:

"А це — та сама пальма, на яку ми залазили з мавпами разом".

Далі вона жартівливо розповідає, як вирішували проблеми з водою. Вона показує водопровідну колонку і каже, що звідси брали воду. Оскільки вона "з багатої сім'ї", то й колонка додається.

Демонструючи зарослу ділянку, Аріна каже, що там сім'я пасла мавп, крокодилів і "самі знаєте кого".

Додамо, що розмовляє дівчина як будь-яка людина, котра виросла в Україні: рідною мовою і навіть із домішкою суржику.

У коментарях підписники оцінили почуття гумору Аріни та її ставлення до хейтерів і недоброзичливців.

"У дитинстві вранці випускав папуг і давав їм зерно. А потім вождь кликав на сніданок: сало бегемота, крокодиляче молоко", "Я теж лазив із мавпами, з Максом і Дімоном", "Шкода, крокодилів не розводять, як колись", "Я теж на такій пальмі росла і крокодилів пасла", "Ви з якої області Африки? Я з Київської. Днями крокодила купуватимемо, щоб до Різдва або на Великдень свіжина була було", "Невже досі є люди, заради яких ви маєте робити такі відео? Заздрю вашому почуттю гумору, ви неймовірна", — пишуть під відео.

Аріна радує своїх підписників смішними відео

Судячи з відео дівчини, вона захоплюється хокеєм на траві і навіть завоювала чемпіонський титул разом із командою. 16 лютого її команда виграла Кубок європейських чемпіонів з хокею на траві, обійшовши всі топ-команди Європи. Вона виступає за Україну і не розуміє, чому багато не зовсім добрих людей відправляють її до Африки.

У соцмережі Аріна розповіла, що вона — прийомна дитина. Її рідна мама — українка, і вона народилася в Харкові. Обставини склалися так, що дівчина опинилася в інтернаті, звідки її усиновили, і вона виросла в Сумах у дитбудинку сімейного типу, де виховувалося 25 дітей. Одна з її прийомних сестер, Кароліна, схожа на Аріну, як дві краплі води.

Аріна і Кароліна Фото: Скриншот

За її словами, після одного з відео їй у директ написала жінка, яка назвалася її рідною матір'ю. Незнайомка була впевнена, що Аріна в курсі їхньої спільної історії, але та відповіла, що це не так.

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