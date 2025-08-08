Курьер удивил способом доставки: семья показала видео с камеры (видео)

Водитель Amazon попал в центр критики из-за видео с камеры наблюдения, на котором видно, как он бросает пакеты клиентам на крыльцо. Инцидент произошел в округе Кабаррус, штат Северная Каролина, США.

Related video

Как сообщает Daily Mail, семья, которая была дома в момент доставки, услышала громкий удар у дверей. Выйдя на улицу, они увидели разбросанные пакеты. Просмотрев видео с камеры на дверном звонке, люди решили поделиться им в соцсетях.

На записи видно, как курьер подходит к дому, разводит руки и позволяет коробкам упасть с лестницы. Один из пакетов пытается упасть, и водитель агрессивно толкает его обратно вверх. Затем он рассматривает другой пакет и уходит.

Водитель не пытался подняться по лестнице или аккуратно оставить посылки. Семья, пожелавшая остаться анонимной, обнародовала видео для огласки ситуации.

В соцсетях пользователи по-разному отреагировали на увиденное. Один из комментаторов в сети X написал: "Это ужасная работа, не могу сказать, что я их обвиняю". Другой был менее снисходительным: "Назовите их и пристыдите, или хотя бы сообщите нам, на кого обратить внимание!"

По данным Daily Mail, компания Amazon пока не предоставила официального комментария.

