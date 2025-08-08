Кур'єр здивував способом доставки: родина показала відео з камери (відео)

Водій Amazon потрапив у центр критики через відео з камери спостереження, на якому видно, як він кидає пакунки клієнтам на ґанок. Інцидент стався в окрузі Кабаррус, штат Північна Кароліна, США.

Як повідомляє Daily Mail, родина, яка була вдома в момент доставлення, почула гучний удар біля дверей. Вийшовши надвір, вони побачили розкидані пакунки. Переглянувши відео з камери на дверному дзвінку, люди вирішили поділитися ним у соцмережах.

На записі видно, як кур’єр підходить до будинку, розводить руки й дозволяє коробкам впасти зі сходів. Один із пакунків намагається впасти, і водій агресивно штовхає його назад угору. Потім він розглядає інший пакунок і йде.

Водій не намагався піднятися сходами чи акуратно залишити посилки. Родина, що побажала залишитися анонімною, оприлюднила відео для розголосу ситуації.

У соцмережах користувачі по-різному відреагували на побачене. Один із коментаторів у мережі X написав: "Це жахлива робота, не можу сказати, що я їх звинувачую". Інший був менш поблажливим: "Назвіть їх і присоромте, або хоча б повідомте нам, на кого звернути увагу!"

За даними Daily Mail, компанія Amazon поки не надала офіційного коментаря.

