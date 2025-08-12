"Кто-то очень спешил": забавная дорожная разметка стала интернет-мемом (фото)

Жители села были шокированы, когда увидели результаты работы дорожных маляров. Вместо ровных двойных желтых линий они получили настоящий шедевр "абстрактного искусства" — разметку, которая извивается серпантином, минуя грязь на дороге и даже заходя на частные подъезды.

Как сообщает Daily Mail, инцидент в небольшой деревне Англии Олд-Ганстантон, которая относится к графству Норфолк (восточная часть Великобритании), произошел после того, как местный совет решил ввести ограничения на парковку для туристов.

Глава местного совета Ник Иствуэлл объяснил, что инициатива по ограничению парковки нашла поддержку среди сельчан. Такое решение должно было остановить практику, когда туристы оставляли свои машины на узких сельских улицах, пытаясь не платить за стоянку на официальном паркинге Cliff Top (10 фунтов в сутки).

Однако результат работы подрядчика вызвал больше смеха, чем порядка. "Похоже, кто-то очень спешил во время работы", — пошутил один из местных жителей во время выгула собаки.

Представитель совета признал, что работа выполнена несоответствующе стандартам. "Компания охотно признала, что их субподрядчик очень плохо выполнил работу", — заявил председатель приходского совета. По его словам, неудачный "первый удар ножом" совсем не улучшил вид села.

Совет графства уже сообщил, что подрядчик бесплатно исправит все недостатки. Однако фото забавной разметки успели разлететься по соцсетям, вызвав волну шуток и мемов.

