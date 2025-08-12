"Хтось дуже поспішав": кумедна дорожня розмітка стала інтернет-мемом (фото)

Жителі села були шоковані, коли побачили результати роботи дорожніх малярів. Замість рівних подвійних жовтих ліній вони отримали справжній шедевр "абстрактного мистецтва" – розмітку, що звивається серпантином, оминаючи бруд на дорозі та навіть заходячи на приватні під'їзди.

Як повідомляє Daily Mail, інцидент у невеликому селі Англії Олд-Ганстантон, яке належить до графства Норфолк (східна частина Великої Британії), стався після того, як місцева рада вирішила ввести обмеження на паркування для туристів.

Очільник місцевої ради Нік Іствуелл пояснив, що ініціатива з обмеження паркування знайшла підтримку серед селян. Таке рішення мало зупинити практику, коли туристи залишали свої машини на вузьких сільських вулицях, намагаючись не платити за стоянку на офіційному паркінгу Cliff Top (10 фунтів за добу).

Однак результат роботи підрядника викликав більше сміху, ніж порядку. "Схоже, хтось дуже поспішав під час роботи", – пожартував один із місцевих мешканців під час вигулювання собаки.

Представник ради визнав, що робота виконана невідповідно до стандартів. "Компанія охоче визнала, що їхній субпідрядник дуже погано виконав роботу", – заявив голова парафіяльної ради. За його словами, невдалий "перший удар ножем" зовсім не покращив вигляду села.

Рада графства вже повідомила, що підрядник безкоштовно виправить всі недоліки. Проте фото кумедної розмітки встигли розлетітися соцмережами, викликавши хвилю жартів і мемів.

