732 пустых замка: почему элитный курорт превратился в "город-призрак" (фото)

Роскошный курорт Бурдж-эль-Бабас должен был похвастаться 732 белоснежными небольшими "диснеевскими замками", расположенными в горах на западе Турции, но все пошло не по плану.

То, что должно было стать раем в сельской местности с сотнями резиденций для отдыха, было брошено на произвол судьбы. Об этом пишет Express.

Бурдж-эль-Бабас представляет собой мегапроект, который в наши дни больше похож на наводящее ужас поселение призраков, чем на место отдыха класса люкс. Расположенный недалеко от Черного моря, жилой комплекс насчитывает 732 миниатюрные крепости, которые должны были стать главной туристической достопримечательностью региона. Однако финансирование прекратилось и поселение было полностью заброшено.

Стоимость недвижимости составляла от 330 000 до 440 000 фунтов стерлингов (от 18,4 млн до 24,6 млн гривен).

Стоимость недвижимости составляла от 330 000 до 440 000 фунтов стерлингов (от 18,4 млн до 24,6 млн гривен) Фото: Reddit

По данным CNN Traveller, при разработке проекта девелоперская компания Sarot Group подразумевала дань уважения историческим королевским династиям Европы. Для богатой элиты, уставшей от Монако и юга Франции, этот райский уголок обещал все. Расположенные в курортном поселении Мудурну, известном своими термальными источниками и предполагаемыми "целебными водами", все объекты недвижимости планировали оснастить подогревом полов и джакузи на каждом этаже.

Тем не менее, после начала строительства в 2014 году и предполагаемой даты завершения в 2018 году Sarot Group была вынуждена объявить себя банкротом. Местные жители были возмущены, увидев внешний вид объектов недвижимости и методы ведения бизнеса застройщиками.

Региональные СМИ сообщали, что люди были возмущены тем, что крепости не походили ни на что в окрестностях, особенно на исторические резиденции в османском стиле. В ходе судебного разбирательства против застройщиков утверждалось, что компания уничтожала деревья и наносила ущерб окружающей среде.

Люди были возмущены тем, что крепости не походили ни на что в окрестностях Фото: Reddit

После этого экономика Турции резко упала, в результате чего компания Sarot Group оказались в долгу в размере 24 миллионов фунтов стерлингов (1,34 млрд гривен). Будущее проекта выглядело мрачным, поскольку в 2019 году инвесторы и покупатели вывели свои средства из предприятия.

Несмотря на серьезные трудности, Sarot Group сохраняла оптимизм в отношении завершения проекта. Однако пандемия нанесла новый удар, оставив проект полностью заброшенным. Сейчас "город-призрак" заполнен частично построенными виллами, ни одна из которых не была достроена. Бурдж-эль-Бабас теперь стоит неподвижно, застыв во времени, без признаков жизни. Более того, курорт теперь усеян брошенными строительными материалами.

Издание отмечает, что Бурдж-эль-Бабас состоит из более чем 700 многоэтажных замков, половина из которых к 2019 году уже была продана.

