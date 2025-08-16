732 порожніх замки: чому елітний курорт перетворився на "місто-привид" (фото)

Розкішний курорт Бурдж-ель-Бабас мав похвалитися 732 білосніжними невеликими "діснеївськими замками", розташованими в горах на заході Туреччини, але все пішло не за планом.

Related video

Те, що мало стати раєм у сільській місцевості з сотнями резиденцій для відпочинку, було кинуто напризволяще. Про це пише Express.

Бурдж-ель-Бабас являє собою мегапроєкт, який у наші дні більше схожий на поселення привидів, що наводить жах, ніж на місце відпочинку класу люкс. Розташований недалеко від Чорного моря, житловий комплекс налічує 732 мініатюрні фортеці, які мали стати головною туристичною визначною пам'яткою регіону. Однак фінансування припинилося і поселення було повністю занедбане.

Вартість нерухомості становила від 330 000 до 440 000 фунтів стерлінгів (від 18,4 млн до 24,6 млн гривень).

Вартість нерухомості становила від 330 000 до 440 000 фунтів стерлінгів (від 18,4 млн до 24,6 млн гривень) Фото: Reddit

За даними CNN Traveller, при розробці проєкту девелоперська компанія Sarot Group мала на увазі данину поваги історичним королівським династіям Європи. Для багатої еліти, втомленої від Монако і півдня Франції, цей райський куточок обіцяв усе. Розташовані в курортному поселенні Мудурну, відомому своїми термальними джерелами й передбачуваними "цілющими водами", всі об'єкти нерухомості планували оснастити підігрівом підлоги та джакузі на кожному поверсі.

Проте, після початку будівництва у 2014 році й передбачуваної дати завершення у 2018 році Sarot Group була змушена оголосити себе банкрутом. Місцеві жителі були обурені, побачивши зовнішній вигляд об'єктів нерухомості та методи ведення бізнесу забудовниками.

Регіональні ЗМІ повідомляли, що люди були обурені тим, що фортеці не були схожі ні на що в околицях, особливо на історичні резиденції в османському стилі. Під час судового розгляду проти забудовників стверджувалося, що компанія знищувала дерева і завдавала шкоди навколишньому середовищу.

Люди були обурені тим, що фортеці не були схожі ні на що в околицях Фото: Reddit

Після цього економіка Туреччини різко впала, внаслідок чого компанія Sarot Group опинилися в боргу в розмірі 24 мільйонів фунтів стерлінгів (1,34 млрд гривень). Майбутнє проєкту виглядало похмурим, оскільки 2019 року інвестори й покупці вивели свої кошти з підприємства.

Попри серйозні труднощі, Sarot Group зберігала оптимізм щодо завершення проєкту. Однак пандемія завдала нового удару, залишивши проєкт повністю занедбаним. Зараз "місто-привид" заповнене частково побудованими віллами, жодна з яких не була добудована. Бурдж-ель-Бабас тепер стоїть нерухомо, застигнувши в часі, без ознак життя. Ба більше, курорт тепер усіяний покинутими будівельними матеріалами.

Видання зазначає, що Бурдж-ель-Бабас складається з більш ніж 700 багатоповерхових замків, половина з яких до 2019 року вже була продана.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка живе в крихітному плавучому будинку на "секретному острові". Мешканка Великої Британії на ім'я Лінда розповіла про своє незвичайне життя на річці Темзі, де колись проводили час відомі рок-зірки та дитячі письменники.

Також стало відомо, що чоловіка зобов'язали знести літній будиночок після скарг сусідів. За їхніми словами, споруда більше нагадує приватний бар, ніж господарську прибудову, і заважає їм спокійно жити.