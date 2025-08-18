Прибыли полицейские: женщина в ужасе от того, кто заплыл в ее бассейн (видео)

В США женщина обнаружила аллигатора в собственном бассейне на заднем дворе.

Драматичный момент попал на видео и быстро разлетелся по сети, набрав более 2,9 миллиона просмотров. Роликом поделилась пользовательница под ником sarahashley22222 в TikTok.

Инцидент произошел, когда полиция и представители дикой природы прибыли по вызову обеспокоенной хозяйки. На кадрах видно, как рептилия барахтается и кувыркается в воде, а специалист с помощью жерди пытается ее удержать. Несмотря на сопротивление животного, мужчине удалось вытащить аллигатора и безопасно увести его с участка.

Зрители в комментариях восхитились силой и хладнокровием специалиста.

"Он только что вытащил огромного аллигатора руками!" — отметил один пользователь. Другой пошутил, что "Флорида — это американская версия Австралии", намекая на частые встречи с дикой природой в этом регионе.

По данным Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды, аллигатор считается опасным, если его длина превышает 1,2 метра или он представляет угрозу для людей и домашних животных. Даже мелких особей иногда приходится удалять, если они оказываются в жилых зонах, включая бассейны и гаражи.

Специалисты также напомнили жителям, что никогда не стоить пытаться самостоятельно ловить аллигаторов, ведь это опасно и противозаконно. В подобных случаях следует звонить на горячую линию, где заявку передадут лицензированным охотникам.

Ранее сообщалось, что рыбак поймал аллигатора на крючок в обычном озере. Рептилия неожиданно появилась в регионе, где ее не должно быть по естественным причинам.

