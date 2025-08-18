Прибули поліцейські: жінка в жаху від того, хто заплив у її басейн (відео)

У США жінка виявила алігатора у власному басейні на задньому дворі.

Драматичний момент потрапив на відео і швидко розлетівся мережею, набравши понад 2,9 мільйона переглядів. Роликом поділилася користувачка під ніком sarahashley22222 у TikTok.

Інцидент стався, коли поліція і представники дикої природи прибули за викликом стурбованої господині. На кадрах видно, як рептилія борсається і перекидається у воді, а фахівець за допомогою жердини намагається її втримати. Незважаючи на опір тварини, чоловікові вдалося витягнути алігатора і безпечно відвести його з ділянки.

Глядачі в коментарях захопилися силою і холоднокровністю фахівця.

"Він щойно витягнув величезного алігатора руками!" — зазначив один користувач. Інший пожартував, що "Флорида — це американська версія Австралії", натякаючи на часті зустрічі з дикою природою в цьому регіоні.

За даними Комісії з охорони рибних ресурсів і дикої природи Флориди, алігатор вважається небезпечним, якщо його довжина перевищує 1,2 метра або він становить загрозу для людей і домашніх тварин. Навіть дрібних особин іноді доводиться видаляти, якщо вони опиняються в житлових зонах, включно з басейнами й гаражами.

Фахівці також нагадали мешканцям, що ніколи не варто намагатися самотужки ловити алігаторів, адже це небезпечно та протизаконно. У подібних випадках слід телефонувати на гарячу лінію, де заявку передадуть ліцензованим мисливцям.

