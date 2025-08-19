Жилищный кризис в апогее: 92 человека одновременно пришли на просмотр одной квартиры (видео)

В пригороде австралийского Перта более 90 человек одновременно посетили просмотр квартиры, что вызвало волну возмущения среди арендаторов. Этот случай стал очередным подтверждением обострения жилищного кризиса в стране.

Related video

Как сообщает Daily Mail, жительница Перта Лекси Сарджент увидела очередь из десятков людей возле трехкомнатной квартиры в Осборн-Парке, которая сдавалась за 650 долларов в неделю (27 тысяч гривен). По ее словам, агент по недвижимости подтвердил, что зарегистрировались 92 участника просмотра.

В TikTok появилось видео, где зафиксирована длинная очередь возле дома.

"Рынок недвижимости безумный. У меня осталось примерно две недели, чтобы найти жилье", — написала Сарджент в подписи к кадрам. Она добавила, что даже шутила с другими арендаторами, чтобы снять напряжение, однако ситуация выглядела безнадежной.

92 человека одновременно пришли на просмотр одной квартиры

Другие посетители также жаловались на условия. Один из них отметил, что не смог свободно передвигаться внутри помещения из-за толпы, хотя ему посчастливилось быть среди первых в очереди. Еще один пользователь подчеркнул, что подобные сцены стали привычными в Перте: "Сейчас так происходит почти на каждом просмотре".

Агентство Edison Property, которое выставило квартиру, описывало ее как современное жилье для профессионалов, пар или небольших семей. Несмотря на это, претендентов было значительно больше, чем реальных шансов на успех.

Сарджент также призналась, что почувствовала себя ошеломленной: "Я видела длинные очереди и раньше, но на этот раз конкуренция была наиболее ощутимой. Это выглядело абсурдно, хотя на самом деле ситуация очень серьезная".

Женщина, которая получает пенсию по инвалидности из-за болезни, подчеркнула, что стоимость аренды стала непосильной. "Доступное жилье просто больше не кажется доступным. Я хочу только стабильного места, где можно жить без постоянного стресса", — сказала она.

По данным правительства Австралии, в течение пяти лет планируется построить 1,2 млн новых домов. В то же время Национальный совет по вопросам снабжения и доступности жилья предупредил, что план может быть сорван минимум на 250 тысяч единиц.

Эксперты прогнозируют дальнейшее углубление дефицита. Согласно данным Loan Market, в июле количество предварительных одобрений ипотек выросло на 53% по сравнению с прошлым годом, а в Западной Австралии — на 79%. Это свидетельствует о высоком спросе, который превышает реальное предложение на рынке.

Напомним, рынок аренды в Австралии находится под давлением несколько лет подряд, а в городах вроде Перта арендаторы часто сталкиваются с очередями и жесткой конкуренцией даже за небольшие квартиры.

Как сообщал Фокус, в Украине аренда квартир выросла до 47 тыс. грн: сколько платят в крупных городах.

Фокус также писал, что владелец жилья удивил арендаторку неожиданным "приветом", когда она приехала в полночь.