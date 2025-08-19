Житлова криза в апогею: 92 людини одночасно прийшли на перегляд однієї квартири (відео)

У передмісті австралійського Перта понад 90 осіб одночасно відвідали перегляд квартири, що спричинило хвилю обурення серед орендарів. Цей випадок став черговим підтвердженням загострення житлової кризи в країні.

Як повідомляє Daily Mail, мешканка Перта Лексі Сарджент побачила чергу з десятків людей біля трикімнатної квартири в Осборн-Парку, яка здавалася за 650 доларів на тиждень (27 тисяч гривень). За її словами, агент з нерухомості підтвердив, що зареєструвалися 92 учасники перегляду.

У TikTok з’явилося відео, де зафіксовано довгу чергу біля будинку.

"Ринок нерухомості шалений. У мене залишилося приблизно два тижні, щоб знайти житло", – написала Сарджент у підписі до кадрів. Вона додала, що навіть жартувала з іншими орендарями, аби зняти напруження, проте ситуація виглядала безнадійною.

92 людини одночасно прийшли на перегляд однієї квартири

Інші відвідувачі також скаржилися на умови. Один з них зазначив, що не зміг вільно пересуватися всередині помешкання через натовп, хоча йому пощастило бути серед перших у черзі. Ще один користувач підкреслив, що подібні сцени стали звичними в Перті: "Зараз так відбувається майже на кожному перегляді".

Агентство Edison Property, яке виставило квартиру, описувало її як сучасне житло для професіоналів, пар або невеликих сімей. Попри це, претендентів було значно більше, ніж реальних шансів на успіх.

Сарджент також зізналася, що відчула себе приголомшеною: "Я бачила довгі черги й раніше, але цього разу конкуренція була найбільш відчутною. Це виглядало абсурдно, хоча насправді ситуація дуже серйозна".

Жінка, яка отримує пенсію по інвалідності через хворобу, підкреслила, що вартість оренди стала непосильною. "Доступне житло просто більше не здається доступним. Я хочу лише стабільного місця, де можна жити без постійного стресу", – сказала вона.

За даними уряду Австралії, протягом п’яти років планується побудувати 1,2 млн нових будинків. Водночас Національна рада з питань постачання та доступності житла попередила, що план може бути зірваний щонайменше на 250 тисяч одиниць.

Експерти прогнозують подальше поглиблення дефіциту. Згідно з даними Loan Market, у липні кількість попередніх схвалень іпотек зросла на 53% у порівнянні з минулим роком, а в Західній Австралії – на 79%. Це свідчить про високий попит, який перевищує реальну пропозицію на ринку.

Нагадаємо, ринок оренди в Австралії перебуває під тиском кілька років поспіль, а в містах на кшталт Перта орендарі часто зіштовхуються з чергами та жорсткою конкуренцією навіть за невеликі квартири.

