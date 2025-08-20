Подумала, что это шляпа: женщина нашла в своем саду удава длиной в 2,5 метра (фото)

В Германии 58-летняя учительница нашла большого удава на компостной куче в своем саду. Сначала она перепутала змею с текстильной шляпой.

Удава забрали сотрудники местного зоопарка. Пока неизвестно, откуда взялось животное. Таблоид Bild пишет 20 августа, что владельца змеи ищут правоохранители.

Инцидент произошел в немецком городе Херфорд. Журналисты рассказали, что 58-летняя местная жительница нашла в своем саду удава, длина которого достигает двух с половиной метров.

"Сначала я подумала, что это какая-то тряпичная шляпа. Но присмотрелась и увидела чешую и узор. Это была змея, это было просто ужасно", — рассказала учительница немецкому таблоиду.

Найденного в саду удава забрали сотрудники зоопарка Герфорда Фото: Bild

На место вызвали специалистов из зоопарка Херфорда. Они осмотрели удава в саду женщины и установили, что это взрослая особь. По словам директора зоопарка, когда сотрудники ловили змею и помещали ее в специальный контейнер для перевозки, она вела себя спокойно и не оказывала никакого сопротивления.

По словам журналистов, пока неизвестно, откуда взялась змея в саду учительницы. Издание объясняет, что в Германии любители экзотических животных могут содержать таких удавов в своих домах. Полиция ищет владельца животного.

