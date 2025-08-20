Подумала, що це капелюх: жінка знайшла у своєму саду удава довжиною у 2,5 метри (фото)

В Німеччині 58-річна вчителька знайшла великого удава на компостній купі у своєму саду. Спочатку вона переплутала змію з текстильним капелюхом.

Удава забрали співробітники місцевого зоопарку. Наразі невідомо, звідки взялася тварина. Таблоїд Bild пише 20 серпня, що власника змії шукають правоохоронці.

Інцидент стався в німецькому місті Герфорд. Журналісти розповіли, що 58-річна місцева жителька знайшла у своєму саду удава, довжина якого сягає двох із половиною метрів.

"Спочатку я подумала, що це якийсь текстильний капелюх. Але придивилася і побачила луску та візерунок. Це була змія, це було просто жахливо", — розповіла вчителька німецькому таблоїду.

Знайденого в саду удава забрали співробітники зоопарку Герфорда Фото: Bild

На місце викликали спеціалістів з зоопарку Герфорда. Вони оглянули удава в саду жінки та встановили, що це доросла особина. За словами директора зоопарку, коли співробітники ловили змію та поміщали його до спеціального контейнера для перевезення, вона поводилася спокійно та не чинила жодного опору.

За словами журналістів, наразі невідомо, звідки взялася змія в саду вчительки. Видання пояснює, що в Німеччині любителі екзотичних тварин можуть утримувати таких удавів у своїх будинках. Поліція шукає власника тварини.

Нагадаємо, 29 липня ЗМІ писали, що в Індії 2-річний хлопчик вкусив смертельно небезпечну змію. Він взяв голову кобру до рота на очах у бабусі.

Також 29 липня медіа розповідали, що мотоцикліст в індійському місті Тірупаті дивом уникнув зустрічі з хижаком з лісу. Коли він їхав вночі трасою з пасажиркою, з кущів раптово вистрибнув леопард.