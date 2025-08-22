"Деньги не имеют значения": патриарха семьи путешественников похоронили в гробу из сплошного золота

Патриарха уважаемой семьи путешественников в Великобритании похоронили в чрезвычайно драгоценном гробу. Его семья подчеркнула, что стоимость не имела значения, поскольку они отдавали последнюю дань уважения лучшему из родителей.

Как сообщает Daily Star, 69-летнего Фрэнка Томпсона, который умер от инфекции грудной клетки, провели в последний путь с невероятной пышностью. Его тело в гробу из цельного золота, стоимость которого достигает шестизначной суммы, совершило недельное прощальное путешествие на Rolls-Royce по местам, связанным с жизнью умершего. Семья отметила, что целью было не показать богатство, а почтить трудолюбивого мужчину, который был примером для подражания.

"Деньги не имеют значения, когда речь идет о прощании с таким человеком", — такой была позиция близких.

Прощание с Фрэнком длилось неделю и включало посещение городов Ноттингем и Манчестер, где он руководил бизнесом по асфальтированию и кладбищами. Его гроб перевозили на Rolls-Royce, а для окончательного захоронения на кладбище в южном Лондоне семья заказала огромную мраморную гробницу, строительство которой займет около года.

Друг семьи, который просил не называть его имени, подчеркнул, что таким образом они хотели показать миру другую сторону цыганских путешественников.

"Фрэнк был главой очень большой семьи, королем семьи — все равнялись на него. Большинство путешественников известны тем, что ходят в спортзал, дерутся, попадают в неприятности. Но Фрэнк научил многих из них быть деловыми и создавать себе имя", — отметил он.

"Поэтому мы подумали, что хотим показать, что есть действительно хорошие цыганские путешественники, что мы не только бьемся и создаем проблемы", — сказал друг.

Фрэнк Томпсон начал свою деятельность с продажи подъездных путей от двери до двери и впоследствии построил успешный легальный бизнес по асфальтированию по всей стране. Сейчас делом руководят его сын и другие родственники. Известно также, что умерший регулярно жертвовал средства детским благотворительным организациям и имел планы по строительству детского дома за рубежом.

"Верите или нет, но он никогда не был молнией. Он мог иметь все, что пожелает, но он не молния. Он гордился бы тем, что его сыновья сделали для него, и ценил бы его больше всего. Он сделал многих мужчин умными сегодня своей мудростью, он бизнесмен до глубины души", — добавили в семье.

Напомним, что традиции пышных захоронений среди ромской общины имеют особое значение, демонстрируя единство семьи и уважение к ее главе.

