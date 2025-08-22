"Гроші не мають значення": патріарха родини мандрівників поховали у труні з суцільного золота

Патріарха шанованої родини мандрівників у Великій Британії поховали у надзвичайно дорогоцінній труні. Його родина підкреслила, що вартість не мала значення, оскільки вони віддавали останню шану найкращому з батьків.

Related video

Як повідомляє Daily Star, 69-річного Френка Томпсона, який помер від інфекції грудної клітки, провели в останню путь з неймовірною пишністю. Його тіло у труні з цілісного золота, вартість якої сягає шестизначної суми, здійснило тижневу прощальну подорож на Rolls-Royce місцями, пов'язаними з життям померлого. Родина зазначила, що метою було не показати багатство, а вшанувати працьовитого чоловіка, який був прикладом для наслідування.

"Гроші не мають значення, коли мова йде про прощання з такою людиною", – такою була позиція близьких.

Прощання з Френком тривало тиждень і включало відвідування міст Ноттінгем та Манчестер, де він керував бізнесом з асфальтування та кладовищами. Його труну перевозили на Rolls-Royce, а для остаточного поховання на цвинтарі у південному Лондоні родина замовила величезну мармурову гробницю, будівництво якої займе близько року.

Друг родини, який просив не називати його імені, підкреслив, що таким чином вони хотіли показати світові іншу сторону циганських мандрівників.

"Френк був головою дуже великої родини, королем родини – всі рівнялися на нього. Більшість мандрівників відомі тим, що ходять у спортзал, б'ються, потрапляють у халепу. Але Френк навчив багатьох із них бути діловими та створювати собі ім’я", – зазначив він.

"Тож ми подумали, що хочемо показати, що є справді хороші циганські мандрівники, що ми не лише б'ємося та створюємо проблеми", – сказав друг.

Френк Томпсон розпочав свою діяльність із продажу під'їзних шляхів від дверей до дверей і згодом розбудував успішний легальний бізнес із асфальтування по всій країні. Зараз справою керують його син та інші родичі. Відомо також, що померлий регулярно жертвував кошти дитячим благодійним організаціям і мав плани щодо будівництва дитячого будинку за кордоном.

"Вірите чи ні, він ніколи не був блискавкою. Він міг мати все, що забажає, але він не блискавиця. Він пишався б тим, що його сини зробили для нього, і цінував би його понад усе. Він зробив багатьох чоловіків розумними сьогодні своєю мудрістю, він бізнесмен до глибини душі", – додали у родині.

Нагадаємо, що традиції пишних поховань серед ромської спільноти мають особливе значення, демонструючи єдність родини та шану до її глави.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що: