62-летняя фанатка "Формулы-1" выиграла суперкар McLaren, но отказалась от машины (фото)

62-летняя Ребекка Фрэнсис из Великобритании выиграла суперкар McLaren Artura Spider стоимостью £250 000 (12 млн 725 тыс грн), вложив всего £10 (509 грн) в розыгрыш Omaze. Несмотря на любовь к скорости, женщина решила взять деньги вместо автомобиля.

Related video

Ребекка Фрэнсис выиграла суперкар McLaren Artura Spider стоимостью £250 000 (12 млн 725 тыс грн), вложив всего £10 (509 грн) в розыгрыш Omaze. Несмотря на любовь к скорости, женщина решила взять деньги вместо автомобиля, говорится в материале Daily Mail.

Британка, которая живет в Аскоте, Беркшир, заплатила £10 (509 грн) за участие в розыгрыше. В качестве части приза ее повезли на McLaren с голливудской каскадершей Тессой Витток. После поездки победительница призналась, что ощущения были невероятными: "Я перешла от нуля до крика за две секунды. Это было как будто я за рулем Формулы-1", — сказала она.

Несмотря на увлечение скоростью, Фрэнсис решила продать автомобиль. По ее словам, деньги станут настоящим "трансформационным призом" для нее и семьи.

"Я смогу помогать детям, больше баловать внуков и обеспечить себе комфортную пенсию", — отметила победительница.

Бабушка впервые стала победительницей подобного розыгрыша, хотя раньше сомневалась, что это возможно. Сперва она подумала, что полученное от Omaze письмо о выигрыше — шутка.

Кроме финансовых планов, женщина заявила, что благодаря деньгам от продажи суперкара сможет летать бизнес-классом в Канаду, чтобы чаще видеться с новорожденным внуком.

Напомним, что Omaze регулярно проводит лотереи в Великобритании, сочетая их с благотворительными проектами. Розыгрыш, в котором участвовала Ребекка, помог собрать £3,7 млн (188 млн грн) для организации Anthony Nolan, финансирующей трансплантацию стволовых клеток. Всего Omaze с 2020 года передала более £100 млн (5 млрд 90 млн грн) британским благотворительным фондам.

Напомним, Фокус писал, как мужчина беспрерывно выигрывает в лотерею.

Ранее Фокус сообщал, как мужчина выиграл миллионы благодаря невероятному стечению обстоятельств.

Фокус также писал, что женщина выиграла большой куш благодаря ошибке.