62-річна фанатка "Формули-1" виграла суперкар McLaren, але відмовилась від автівки (фото)

62-річна Ребекка Френсіс виграла суперкар McLaren Artura Spider вартістю £250 000 (12 млн 725 тис грн), вклавши лише £10 (509 грн) у розіграш Omaze. Попри любов до швидкості, жінка вирішила взяти гроші замість автомобіля, йдеться в матеріалі Daily Mail.

Ребекка, яка мешкає в Аскоті, Беркшир, заплатила £10 (509 грн) за участь у розіграші. Як частину призу її повезли на McLaren з голлівудською каскадеркою Тессою Вітток. Після поїздки переможниця зізналася, що відчуття були неймовірними: "Я перейшла від нуля до крику за дві секунди. Це було наче я за кермом Формули-1", – сказала вона.

Попри захоплення швидкістю, Френсіс вирішила продати автомобіль. За її словами, гроші стануть справжнім "трансформаційним призом" для неї та родини.

"Я зможу допомагати дітям, більше балувати онуків і забезпечити собі комфортну пенсію", – зазначила переможниця.

Бабуся вперше стала переможницею подібного розіграшу, хоча раніше сумнівалася, що це можливо. Спершу вона подумала, що отриманий від Omaze лист про виграш — жарт.

Окрім фінансових планів, жінка заявила, що завдяки грошам від продажу суперкара зможе літати бізнес-класом у Канаду, щоб частіше бачитися з новонародженим онуком.

Нагадаємо, що Omaze регулярно проводить лотереї у Великій Британії, поєднуючи їх із благодійними проєктами. Розіграш, у якому брала участь Ребекка, допоміг зібрати £3,7 млн (188 млн грн) для організації Anthony Nolan, що фінансує трансплантацію стовбурових клітин. Загалом Omaze з 2020 року передала понад £100 млн (5 млрд 90 млн грн) британським благодійним фондам.

