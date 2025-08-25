"Путешественника во времени" из 1959 года заметили на новом снимке Трампа и Путина

На фотографиях с саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в 2025 году, а также с "кухонных дебатов" Ричарда Никсона и Никиты Хрущева в 1959-м можно увидеть переводчиков, удивительно похожих друг на друга.

Related video

Пользователи соцсетей заметили любопытную деталь на исторических и современных снимках. Об этом пишет Daily Star.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным на Аляске. Обсуждались условия возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. Несмотря на жесткие требования со стороны Кремля, лидеры выглядели дружелюбными: Трамп в одном из моментов даже ткнул пальцем в грудь Путину, а тот ответил улыбкой.

Именно этот кадр президент США опубликовал в соцсети TruthSocial. Позже его сопоставили с архивной фотографией Ричарда Никсона и Никиты Хрущева во время их знаменитых дебатов в Москве. В обоих случаях переводчики стояли в центре кадра и выглядели почти идентично.

Лидеры США, судя по всему, сделали на фотографии похожие жесты Фото: X (Twitter)

Некоторые пользователи X/Twitter сочли это совпадение доказательством "путешествия во времени".

"Путешественник во времени: от встречи Никсона и Хрущева (1959) до саммита Трампа и Путина (2025). Поразительное сходство!", "Странный факт? Один и тот же переводчик, ни на день не постарел", — писали пользователи соцсети.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс пошутила: "Похоже, будто наняли двойника того самого человека, чтобы он снова стоял между лидерами с тем же выражением обеспокоенности".

Исторический контекст

Издание отмечает, что в 1959 году дебаты Никсона и Хрущева символизировали противостояние сверхдержав времен холодной войны. США придерживались политики сдерживания СССР и поддерживали своих союзников в разных регионах мира, включая Вьетнам и Афганистан.

Отношения Путина с республиканскими лидерами США тоже имеют историю. Джордж Буш-младший в 2001 году заявлял, что, заглянув Путину в глаза, "увидел его душу". По его словам, он был человеком, глубоко преданным своей стране и ее интересам

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил в доме загадочное послание о полете на Луну. Записка пролежала в вентиляции более 50 лет. В послании упоминается полет Apollo 14 на Луну, а сам текст был написан от руки 2 февраля 1971 года. Снимок мгновенно стал вирусным в сети.

Также стало известно, что турист случайно снял первые секунды одной из крупнейших катастроф в истории. В ролике, снятом во время отпуска, видно, как вода начинает странно отступать.