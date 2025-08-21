Трамп повторил с Путиным культовое фото Хрущева и Никсона

Президент США Дональд Трамп опубликовал коллаж из двух черно-белых фото, смысл которых вызвал широкое обсуждение в СМИ.

На первом снимке, опубликованном в Truth Social американского президента, запечатлен глава Белого дома во время его переговоров с коллегой из России Владимиром Путиным в Анкоридже. На нем Трамп показывает пальцем в сторону собеседника.

На втором кадре от 1959 года бывший американский вице-президент Ричард Никсон направляет такой же жест в сторону первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Никакой подписи к коллажу автор поста не оставил, однако породил массу домыслов, учитывая контекст архивного снимка.

Фото Никсона и Хрущева: что за ним стоит

Как уже говорилось, это фото было сделано в 1959 году во время визита американского вице-президента Ричарда Никсона в Москву в период холодной войны. Автор кадра – Эллиотт Эрвитт.

Хрущев и Никсон запечатлены на американской торговой выставке в московском парке "Сокольники" перед ее открытием. Политики остановились перед макетом американской кухни, где была представлена домашняя техника — стиральные машины, тостеры и соковыжималки. Там между ними произошла словесная перепалка, прозванная "кухонными дебатами".

Хрущев сказал, что советские граждане ценят более важные вещи, а не роскошь, и иронически спросил Никсона, есть ли машина, которая "кладет еду в рот и проталкивает ее внутрь".

"Вы, американцы, ожидаете, что советские люди будут поражены. Это не так. Все эти вещи есть в наших новых квартирах", — заявил он.

Никсон ответил, что цели удивить советских граждан не было, организаторы хотели "продемонстрировать наше право выбора" и все дома не должны быть построены одинаково.

В ходе беседы Никсон ткнул пальцем в Хрущева и заявил:

"Мы богатые, а вы – бедные! Мы едим мясо, а вы капусту".

По свидетельству очевидцев, Хрущев не нашел, что ответить Никсону, и послал его ко всем чертям.

Ричард Никсон и Никита Хрущев на выставке в "Сокольниках"

Фото Трампа и Путина: в чем разница

Репортер The Telegraph Эдриан Бломфил еще до появления коллажа отметил сходство снимков. По его мнению, кадр, опубликованный Белым домом сразу после встречи Трампа и Путина в Анкоридже, вводит в заблуждение: атмосфера на встрече российского и американского президентов была теплой, тогда как Никсон и Хрущев действительно напряженно спорили.

"Настроение на Аляске было совершенно иным. Путин приехал не для того, чтобы ругать Трампа за недостатки капитализма, а чтобы польстить ему, настаивая на том, что он был дальновидным лидером, лишенным победы на выборах 2020 года из-за мошенничества с почтовыми рассылками", – написал он.

