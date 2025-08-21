Трамп повторив із Путіним культове фото Хрущова і Ніксона

Президент США Дональд Трамп опублікував колаж із двох чорно-білих фото, зміст яких викликав широке обговорення у ЗМІ.

На першому знімку, опублікованому в Truth Social американського президента, зображено главу Білого дому під час його переговорів із колегою з Росії Володимиром Путіним в Анкориджі. На ньому Трамп показує пальцем у бік співрозмовника.

На другому кадрі від 1959 року колишній американський віце-президент Річард Ніксон спрямовує такий самий жест у бік першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова.

Жодного підпису до колажу автор посту не залишив, проте породив масу домислів, враховуючи контекст архівного знімка.

Фото Ніксона і Хрущова: що за ним стоїть

Як уже йшлося, це фото було зроблено 1959 року під час візиту американського віце-президента Річарда Ніксона до Москви в період холодної війни. Автор кадру — Елліотт Ервітт.

Хрущов і Ніксон зображені на американській торговій виставці в московському парку "Сокольники" перед її відкриттям. Політики зупинилися перед макетом американської кухні, де була представлена домашня техніка — пральні машини, тостери і соковижималки. Там між ними сталася словесна перепалка, прозвана "кухонними дебатами".

Хрущов сказав, що радянські громадяни цінують важливіші речі, а не розкіш, і іронічно запитав Ніксона, чи є машина, яка "кладе їжу в рот і проштовхує її всередину".

"Ви, американці, очікуєте, що радянські люди будуть вражені. Це не так. Усі ці речі є в наших нових квартирах", — заявив він.

Ніксон відповів, що мети здивувати радянських громадян не було, організатори хотіли "продемонструвати наше право вибору", і що всі будинки не мають бути збудовані однаково.

Під час бесіди Ніксон тицьнув пальцем у Хрущова і заявив:

"Ми багаті, а ви — бідні! Ми їмо м'ясо, а ви капусту".

За свідченням очевидців, Хрущов не знайшов, що відповісти Ніксону, і послав його під три чорти.

Річард Ніксон і Микита Хрущов на виставці в "Сокольниках"

Фото Трампа і Путіна: у чому різниця

Репортер The Telegraph Едріан Бломфіл ще до появи колажу відзначив схожість знімків. На його думку, кадр, опублікований Білим домом одразу після зустрічі Трампа і Путіна в Анкоріджі, вводить в оману: атмосфера на зустрічі російського і американського президентів була теплою, тоді як Ніксон і Хрущов дійсно напружено сперечалися.

"Настрій на Алясці був зовсім іншим. Путін приїхав не для того, щоб лаяти Трампа за недоліки капіталізму, а щоб підлестити йому, наполягаючи на тому, що він був далекоглядним лідером, позбавленим перемоги на виборах 2020 року через шахрайство з поштовими розсилками", — написав він.

