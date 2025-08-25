"Мандрівника в часі" з 1959 року помітили на новому знімку Трампа і Путіна

На фотографіях із саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна 2025 року, а також із "кухонних дебатів" Річарда Ніксона і Микити Хрущова 1959 року можна побачити перекладачів, напрочуд схожих один на одного.

Користувачі соцмереж помітили цікаву деталь на історичних і сучасних знімках. Про це пише Daily Star.

Президент США Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним на Алясці. Обговорювалися умови можливої мирної угоди між Україною і Росією. Попри жорсткі вимоги з боку Кремля, лідери виглядали доброзичливими: Трамп в одному з моментів навіть ткнув пальцем у груди Путіну, а той відповів посмішкою.

Саме цей кадр президент США опублікував у соцмережі TruthSocial. Пізніше його зіставили з архівною фотографією Річарда Ніксона і Микити Хрущова під час їхніх знаменитих дебатів у Москві. В обох випадках перекладачі стояли в центрі кадру і мали майже ідентичний вигляд.

Лідери США, судячи з усього, зробили на фотографії схожі жести Фото: X (Twitter)

Деякі користувачі X/Twitter визнали цей збіг доказом "подорожі в часі".

"Мандрівник у часі: від зустрічі Ніксона і Хрущова (1959) до саміту Трампа і Путіна (2025). Вражаюча схожість!", "Дивний факт? Один і той самий перекладач, ні на день не постарів", — писали користувачі соцмережі.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс пожартувала: "Схоже, ніби найняли двійника тієї самої людини, щоб він знову стояв між лідерами з тим самим виразом стурбованості".

Історичний контекст

Видання зазначає, що 1959 року дебати Ніксона і Хрущова символізували протистояння наддержав часів холодної війни. США дотримувалися політики стримування СРСР і підтримували своїх союзників у різних регіонах світу, включно з В'єтнамом і Афганістаном.

Відносини Путіна з республіканськими лідерами США теж мають історію. Джордж Буш-молодший у 2001 році заявляв, що, заглянувши Путіну в очі, "побачив його душу". За його словами, він був людиною, глибоко відданою своїй країні та її інтересам

