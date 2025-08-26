Школьнику выдали "сертификат диктатора" из-за любви к истории и участия в военных сборах (фото)

Мать школьника уверяет, что "сертификат диктатора" ему вручили из-за консервативных взглядов семьи. Скандал вокруг школы усилился, когда один из родителей призвал председателя Совета государственных школ округа Сару Роквелл, которая радовалась смерти Халка Хогана, уйти в отставку.

Ученик школы в городе Гейнсвилл получил такой "аттестат" от учительницы истории Лорен Уоттс, сообщает Daily Mail.

Как рассказала мать школьника Кристал Марулл, ситуация носила дискриминационный характер и вызвала возмущение среди семьи.

На прошлой неделе Марулл выступила на заседании Государственного совета образования, где обвинила школьный округ Алачуа в создании токсичной среды для консервативных семей.

"Этот школьный округ токсичен для консервативных семей, и вы можете вполне понять, почему они не хотят приходить на школьные собрания", — заявила она.

По словам Марулл, ее старший сын сталкивался с пренебрежительными комментариями.

"Учитель истории моего старшего сына позволял ученикам называть его "нацифилом" просто за его интерес к истории и участие в службе ROTC (Корпус подготовки офицеров запаса в США, — ред.)", — отметила она.

Выступление матери на пресс-конференции

Мать добавила, что впоследствии учительница выдвинула сына как "наиболее вероятного кандидата на пост диктатора" и призвала одноклассников голосовать за это.

"И пытаются заставить его выйти впереди класса, чтобы получить сертификат, от которого он справедливо отказался, и все из-за своих консервативных ценностей и наших взглядов", — сказала она.

Марулл во время выступления продемонстрировала сертификат, где было написано: "Господин Уоттс, выпускник класса 'Самые высокие отметки года', 'Вероятнее всего, станет диктатором'".

"Его чувства были оскорблены, он считал это очень неуместным. Но знаете, он типичный подросток", — пояснила она.

"Он попытается отшутиться и не показывать, действительно ли это причиняет ему более глубокую боль или нет. Он просто позволил этому произойти. Я был гораздо больше обеспокоен, потому что считаю, что это свидетельствовало о большей проблеме в том классе", — добавила Марулл.

Сам школьник объяснил, что его стремление стать дипломатом США было спутано с "диктаторскими амбициями".

"Серия постов в социальных сетях от однокурсника разрушила мои мечты стать американским дипломатом. Из-за этого на меня напала толпа нынешних и бывших учеников средней школы Гейнсвилла", — отметил парень.

Он подчеркнул, что такая ситуация является признаком серьезной проблемы с гражданским образованием в школах.

"Если ученики старших классов не понимают разницы между словами 'дипломат' и 'диктатор', это свидетельствует о более глубоком кризисе...", — добавил он.

Марулл сообщила, что обращалась в округ, но официального ответа не получила. Впоследствии школьный округ отправил учительницу Уоттс в административный отпуск на время расследования.

"Округ расследует инцидент, о котором сообщил доктор Марулл во время заседания Государственного совета образования 20 августа", — отметили в государственных школах Алачуа.

Кроме того, Марулл, которая координирует онлайн-программу по испанскому языку в Университете Флориды, рассказала, что ее взгляды также повлияли на отношение к ее младшему ребенку. По ее словам, шестилетнему сыну запретили сидеть рядом с другом в школьном автобусе.

Скандал вокруг школы усилился после того, как один из родителей призвал председателя Совета государственных школ округа Сару Роквелл уйти в отставку. Причиной стал ее комментарий после смерти рестлера Халка Хогана, где она назвала его "на одного MAGA меньше в мире".

Впоследствии Рокуэлл извинилась: "Я никогда не желала и никогда не буду желать никому зла, независимо от того, разделяем ли мы политические взгляды".

