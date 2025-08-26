Школяру видали "сертифікат диктатора" через любов до історії та участь у військових зборах (фото)

Мати школяра запевняє, що "сертифікат диктатора" йому вручили через консервативні погляди родини. Скандал навколо школи посилився, коли один з батьків закликав голову Ради державних шкіл округу Сару Роквелл, яка раділа смерті Халка Хогана, піти у відставку.

Related video

Учень школи в місті Гейнсвілл отримав такий "атестат" від учительки історії Лорен Воттс, повідомляє Daily Mail.

Як розповіла мати школяра Крістал Марулл, ситуація мала дискримінаційний характер і викликала обурення серед сім'ї.

Минулого тижня Марулл виступила на засіданні Державної ради освіти, де звинуватила шкільний округ Алачуа у створенні токсичного середовища для консервативних родин.

"Цей шкільний округ токсичний для консервативних сімей, і ви можете цілком зрозуміти, чому вони не хочуть приходити на шкільні збори", – заявила вона.

За словами Марулл, її старший син стикався зі зневажливими коментарями.

"Вчитель історії мого старшого сина дозволяв учням називати його "нацифілом" просто за його інтерес до історії та участь у службі ROTC (Корпус підготовки офіцерів запасу у США, – ред.)", – зазначила вона.

Виступ матері на пресконференціі

Мати додала, що згодом учителька висунула сина як "найімовірнішого кандидата на посаду диктатора" і закликала однокласників голосувати за це.

"І намагаються змусити його вийти попереду класу, щоб отримати сертифікат, від якого він справедливо відмовився, і все через свої консервативні цінності та наші погляди", – сказала вона.

Марулл під час виступу продемонструвала сертифікат, де було написано: "Пан Воттс, випускник класу 'Найвищі позначки року', 'Найімовірніше, стане диктатором'".

"Його почуття були ображені, він вважав це дуже недоречним. Але знаєте, він типовий підліток", – пояснила вона.

"Він спробує віджартуватися і не показувати, чи це справді завдає йому глибшого болю, чи ні. Він просто дозволив цьому статися. Я був набагато більше стурбований, бо вважаю, що це свідчило про більшу проблему в тому класі", – додала Марулл.

Сам школяр пояснив, що його прагнення стати дипломатом США було сплутане з "диктаторськими амбіціями".

"Серія постів у соціальних мережах від однокурсника зруйнувала мої мрії стати американським дипломатом. Через це на мене напав натовп нинішніх та колишніх учнів середньої школи Гейнсвілла ", – зазначив хлопець.

Він підкреслив, що така ситуація є ознакою серйозної проблеми з громадянською освітою у школах.

"Якщо учні старших класів не розуміють різниці між словами 'дипломат' і 'диктатор', це свідчить про глибшу кризу…", – додав він.

Марулл повідомила, що зверталася до округу, але офіційної відповіді не отримала. Згодом шкільний округ відправив вчительку Воттс у адміністративну відпустку на час розслідування.

"Округ розслідує інцидент, про який повідомив доктор Марулл під час засідання Державної ради освіти 20 серпня", – зазначили у державних школах Алачуа.

Крім того, Марулл, яка координує онлайн-програму з іспанської мови в Університеті Флориди, розповіла, що її погляди також вплинули на ставлення до її молодшої дитини. За її словами, шестирічному синові заборонили сидіти поруч із другом у шкільному автобусі.

Скандал навколо школи посилився після того, як один із батьків закликав голову Ради державних шкіл округу Сару Роквелл піти у відставку. Причиною став її коментар після смерті рестлера Халка Хогана, де вона назвала його "на одного MAGA менше у світі".

Згодом Роквелл вибачилася: "Я ніколи не бажала і ніколи не бажатиму нікому зла, незалежно від того, чи поділяємо ми політичні погляди".

Як повідомляв Фокус, нещодавно вчитель порівняв шкільні обіди дітей з США та Південної Кореї.

Фокус також писав, що 49-річний учитель з американської Атланти розповів, що насправді запам'ятовується педагогам на все життя.