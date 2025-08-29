Пыталась кипятить Pepsi на газовой плите: женщина-лунатик едва не вызвала пожар (видео)

Жительница Великобритании во время лунатизма пыталась вскипятить газировку на плите, что едва не стало причиной пожара. Инцидент произошел ночью.

Жительница Мидлсборо Венди Меллор проснулась на кухне около 4 утра и поняла, что пытается вскипятить банку Pepsi в вок-сковороде, сообщает Whats The Jam. Женщина отметила, что этот случай мог иметь опасные последствия.

"Это могло быть так опасно", — сказала Венди, вспоминая ночные события.

По ее словам, она всю жизнь страдает лунатизмом, однако никогда не понимала его причины. Во время эпизода она спустилась на кухню, включила духовку и газовые конфорки. Затем взяла из шкафа вок, поставила его на плиту и налила туда содержимое банки Pepsi Max.

"Сейчас я смеюсь над этим, но, оглядываясь назад, это могло быть так опасно", — добавила она.

Женщина вспомнила, что пришла в себя уже во время действий: "Все, что я помню, это как ходила по кухне и думала, что здесь происходит. Это было так, будто я проснулся, пока это делал, чего никогда раньше не случалось".

Она подчеркнула, что ситуация выглядела абсурдно: "Плиты были включены, гриль в духовке. Я налил банку Pepsi Max в вок и поставил ее на плиту кипятить".

После этого Венди почувствовала стыд за собственные действия: "Мне просто стыдно, потому что ты делаешь вещи, которые обычно не делаешь, например, кипятишь банки Pepsi Max. Я бы хотел знать, что я пытался приготовить".

Несмотря на многолетние эпизоды лунатизма, Венди призналась, что лишь несколько раз делала действительно странные вещи.

Она вспомнила похожий случай, который произошел во время отдыха с родными: "Я была в Турции с семьей, ночью я ходила во сне. Я стучала в дверь, кричала, звала маму. Потом я свернулся калачиком в стеклянном лифте и заснула".

Женщина добавила, что тогда ее действия вызвали непонимание окружающих: "На следующий день нам позвонили и сказали, что я пьяна, но когда я спустилась вниз, я объяснила, что не была пьяной. Я лунатизировала и ничего из этого не помнила. Они показали мне записи видеонаблюдения. В тот праздник я даже не пошла на завтрак, потому что мне было так стыдно".

