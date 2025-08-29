Намагалася кип'ятити Pepsi на газовій плиті: жінка-лунатик ледь не спричинила пожежу (відео)

Жителька Великої Британії під час лунатизму намагалася закип’ятити газовану воду на плиті, що ледь не стала причиною пожежі. Інцидент трапився вночі.

Мешканка Мідлсборо Венді Меллор прокинулася на кухні близько 4-ї ранку і зрозуміла, що намагається закип’ятити банку Pepsi у вок-пательні, повідомляє Whats The Jam. Жінка зазначила, що цей випадок міг мати небезпечні наслідки.

"Це могло бути так небезпечно", – сказала Венді, пригадуючи нічні події.

За її словами, вона все життя страждає на лунатизм, проте ніколи не розуміла його причини. Під час епізоду вона спустилася на кухню, увімкнула духовку та газові конфорки. Потім взяла з шафи вок, поставила його на плиту і налила туди вміст банки Pepsi Max.

"Зараз я сміюся з цього, але, озираючись назад, це могло бути так небезпечно", – додала вона.

Жінка пригадала, що прийшла до тями вже під час дій: "Все, що я пам'ятаю, це як ходив по кухні та думав, що тут відбувається. Це було так, ніби я прокинувся, поки це робив, чого ніколи раніше не траплялося".

Вона підкреслила, що ситуація виглядала абсурдно: "Плити були увімкнені, гриль у духовці. Я налив банку Pepsi Max у вок і поставив її на плиту кип'ятити".

Після цього Венді відчула сором за власні дії: "Мені просто соромно, бо ти робиш речі, які зазвичай не робиш, наприклад, кип’ятиш банки Pepsi Max. Я б хотів знати, що я намагався приготувати".

Попри багаторічні епізоди лунатизму, Венді зізналася, що лише кілька разів робила справді дивні речі.

Вона пригадала схожий випадок, який трапився під час відпочинку з рідними:

"Я був у Туреччині з родиною, вночі я лунатикував. Я грюкав у двері, кричав, кликаючи маму. Потім я згорнувся калачиком у скляному ліфті та заснула".

Жінка додала, що тоді її дії викликали непорозуміння серед оточення: "Наступного дня нам зателефонували і сказали, що я п'яний, але коли я спустилася вниз, я пояснила, що не була п'яною. Я лунатикувала і нічого з цього не пам’ятала. Вони показали мені записи відеоспостереження. Того свята я навіть не пішла на сніданок, бо мені було так соромно".

