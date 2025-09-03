Меняет восприятие мира: гений оптических иллюзий покоряет соцсети (видео)

Британский фотограф и актер Рич Маккор получил известность благодаря необычным фотографиям, в которых он превращает известные архитектурные объекты в фантастические образы. Его работы оценили сотни тысяч пользователей соцсетей.

Как сообщает What's The Jam, 36-летний художник из Брайтона отличается тем, что сочетает бумажные силуэты с городскими пейзажами, создавая иллюзию интеграции рисунков в реальность. В своем Instagram он собрал более 513 тысяч подписчиков, которым показывает уникальный взгляд на окружающий мир.

Его наиболее известная трансформация — превращение лондонской школы One Blackfriars в гигантского пингвина.

Превратил лондонскую школу One Blackfriars в гигантского пингвина Фото: Скриншот

Однако его фантазия выходит далеко за пределы Великобритании. Маккор создал новый образ Дамбы Великанов в Северной Ирландии.

Дамба Великанов в Северной Ирландии Фото: Скриншот

В портфолио художника есть свадебное платье из океанов Северной Ирландии, а также он подарил друзьям из Формулы-1 снимок дубликата Статуи Свободы в Лас-Вегасе.

Статуя Свободы Фото: Скриншот

Маккор еще превратил башню в Стокгольме в гигантскую игровую площадку.

Башня в Стокгольме Фото: Скриншот

В комментарии для издания Маккор объяснил, что больше всего времени занимает подготовка: разработка идеи, поиск нужной архитектуры и правильного ракурса.

"Самое интересное — это путешествия, сам процесс фотографирования и реакции людей, которые случайно становятся свидетелями того, как я работаю", — отметил он.

Художник отметил, что хотя в процессе есть определенное редактирование, он пытается сохранить аутентичность метода — только бумажные фигуры и фотоаппарат. Именно эта концепция дала ему возможность оставить обычную работу и полностью посвятить себя творчеству.

"Я начал фотографировать как способ исследовать Лондон, а примерно через год открыл для себя идею использования бумажных вырезок. Она привела меня в разные страны и дала шанс сотрудничать с известными брендами, в том числе Coca-Cola, McLaren и Microsoft", — рассказал он.

