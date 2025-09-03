Змінює сприйняття світу: геній оптичних ілюзій підкорює соцмережі (відео)

Британський фотограф та актор Річ Маккор здобув популярність завдяки незвичайним світлинам, у яких він перетворює відомі архітектурні об’єкти на фантастичні образи. Його роботи оцінили сотні тисяч користувачів соцмереж.

Як повідомляє What's The Jam, 36-річний митець із Брайтона вирізняється тим, що поєднує паперові силуети з міськими пейзажами, створюючи ілюзію інтеграції малюнків у реальність. У своєму Instagram він зібрав понад 513 тисяч підписників, яким показує унікальний погляд на навколишній світ.

Його найбільш відома трансформація — перетворення лондонської школи One Blackfriars на гігантського пінгвіна.

Перетворив лондонську школу One Blackfriars на гігантського пінгвіна Фото: Скриншот

Проте його фантазія виходить далеко за межі Великої Британії. Маккор створив новий образ Дамби Велетнів у Північній Ірландії.

Дамба Велетнів у Північній Ірландії Фото: Скриншот

У портфоліо митця є весільна сукня з океанів Північної Ірландії, а також він подарував друзям із Формули-1 знімок дубліката Статуї Свободи у Лас-Вегасі.

Статуя Свободи Фото: Скриншот

Маккор ще перетворив вежу в Стокгольмі на гігантський ігровий майданчик.

Вежа у Стокгольмі Фото: Скриншот

У коментарі для видання Маккор пояснив, що найбільше часу займає підготовка: розробка ідеї, пошук потрібної архітектури та правильного ракурсу. "Найцікавіше — це подорожі, сам процес фотографування та реакції людей, які випадково стають свідками того, як я працюю", – зазначив він.

Художник наголосив, що хоч у процесі є певне редагування, він намагається зберегти автентичність методу — лише паперові фігури та фотоапарат. Саме ця концепція дала йому можливість залишити звичайну роботу й повністю присвятити себе творчості.

Перетворює відомі об"єкти на фантастичні образи

"Я почав фотографувати як спосіб досліджувати Лондон, а приблизно через рік відкрив для себе ідею використання паперових вирізок. Вона привела мене в різні країни та дала шанс співпрацювати з відомими брендами, зокрема Coca-Cola, McLaren і Microsoft", – розповів він.

