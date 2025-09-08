Детскую площадку снесли из-за единственной жалобы соседа на шум: как ему удалось в придачу отсудить деньги

В Великобритании одна лишь жалоба мужчины на шум уничтожила детскую площадку рядом, принеся ему в придачу еще и компенсацию, которую назначил суд.

Related video

Жителю города Кардифф на юге Уэльса надоели звуки, доносившиеся с детской площадки, обустроенной неподалеку от его дома. Он обратился с жалобой к властям и неожиданно нашел поддержку у омбудсмена, пишет издание The Sun.

После 10 лет "терпения" звуков с площадки британец не выдержал и обратился с единственной жалобой. При этом никаких обращений от других соседей по этой проблеме не поступало.

Мужчина пожаловался, что счастливые дети, которые "бьют мячами по сетчатым воротам" на территории площадки, имеют "существенное влияние" на его жизнь.

Соответствующие службы провели проверку по факту жалобы. Профессиональные измерения громкости удара мяча о проволочную сетку на игровой площадке достигали 90 децибел, что превышало предел допустимого шума.

Жалобу британца неожиданно поддержал омбудсмен. В итоге, мужчина также получил компенсацию в размере 1200 фунтов стерлингов.

Что будет с детской площадкой

WNS | детская площадка в городе Кардифф, которую снесли из-за жалобы мужчины

Совету Кардиффа пришлось организовать консультации с более 150 местными детьми, чтобы выяснить, как действовать с площадкой. После этого чиновники обнародовали планы строительства новой игровой площадки в парке в зеленом пригороде Ландафф Норт — в 50 метрах от домов.

Отмечается, что еще в январе 2025 года было предписано выплатить пострадавшему от шума мужчине компенсацию в размере 300 фунтов стерлингов, а также дополнительно 75 фунтов стерлингов в неделю — в случае, если его жалобу не выяснят в течение восьми недель. Так, уже к июню он получил около 1200 фунтов стерлингов компенсации.

При этом некоторые матери детей остались невольными таким развитием событий.

"Означает ли это, что мы начнем платить всем компенсацию за то, что им не нравится в месте их проживания?", — заявила она.

Однако законодательство и омбудсмен встали на защиту британца.

Напомним, 7 сентября издание The Sun рассказало историю, как бармен потратил миллионы долларов на шумные вечеринки и клубы.

Также в соцсетях 7 сентября обсуждали, как женщина готовила несколько часов ужин, но ошибка мужа все испортила.