Дитячий майданчик знесли через єдину скаргу сусіда на шум: як йому вдалося на додачу відсудити гроші

У Великій Британії одна лише скарга чоловіка на шум знищила дитячий майданчик поруч, принісши йому на додачу ще й компенсацію, яку призначив суд.

Мешканцеві міста Кардіфф на півдні Уельсу набридли звуки, що доносилися з дитячого майданчика, облаштованого неподалік від його будинку. Він звернувся зі скаргою до влади і несподівано знайшов підтримку в омбудсмена, пише видання The Sun.

Після 10 років "терпіння" звуків з майданчика британець не витримав та звернувся з єдиною скаргою. При цьому жодних звернень від інших сусідів щодо цієї проблеми не надходило.

Чоловік поскаржився, що щасливі діти, які "б'ють м'ячами по сітчаних воротах" на території майданчика, мають "суттєвий вплив" на його життя.

Відповідні служби здійснили перевірку за фактом скарги. Професійні вимірювання гучності удару м'яча об дротяну сітку на ігровому майданчику сягали 90 децибелів, що перевищували межу допустимого шуму.

Скаргу британця несподівано підтримав омбудсмен. У підсумку, чоловік також отримав компенсацію у розмірі 1200 фунтів стерлінгів.

Що буде з дитячим майданчиком

WNS | дитячий майданчик у місті Кардіфф, який знесли через скаргу чоловіка

Раді Кардіффа довелося організувати консультації з понад 150 місцевими дітьми, аби з'ясувати, як діяти з майданчиком. Після цього чиновники оприлюднили плани будівництва нового ігрового майданчика в парку в зеленому передмісті Ландафф Норт — за 50 метрів від будинків.

Зазначається, що ще у січні 2025 року було наказано виплатити постраждалому від шуму чоловікові компенсацію у розмірі 300 фунтів стерлінгів, а також додатково 75 фунтів стерлінгів на тиждень — у випадку, якщо його скаргу не з'ясують упродовж восьми тижнів. Так, вже до червня він отримав близько 1200 фунтів стерлінгів компенсації.

При цьому деякі матері дітей залишилися незаволеними таким розвитком подій.

"Чи означає це, що ми почнемо платити всім компенсацію за те, що їм не подобається в місці їхнього проживання?", — заявила вона.

Однак законодавство та омбудсмен стали на захист британця.

