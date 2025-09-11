Сумочка как тайный сигнал: как королева Елизавета II изящно спасалась от неловких разговоров (видео)

Покойная королева Великобритании Елизавета II использовала собственный метод, чтобы избегать надоедливого общения во время многочисленных официальных мероприятий. Она использовала свою любимую сумочку как незаметный знак для помощников, чтобы те помогли завершить разговор.

Как напоминает издание Historyoverdosed в Instagram, королевские обозреватели неоднократно замечали, что монарх меняла положение сумочки во время публичных встреч. Если она переносила ее с одной руки на другую, это означало, что разговор ей надоел, и ассистенты должны были вежливо вмешаться. Таким образом королева могла продолжить движение по графику, не обижая собеседника.

Historyoverdosed в Instagram Фото: Скриншот

В видео, распространенном в соцсети, видно, как во время встречи в парке Елизавета II перемещает сумочку с правой руки на левый локоть. Этот жест стал сигналом для ее окружения, что пора переходить к другому лицу или завершать общение. "Это был дискретный метод, которым она пользовалась на протяжении всего своего правления, чтобы незаметно контролировать публичные взаимодействия", — говорится в заметке.

По предположениям исследователей, у королевы существовала целая система невербальных сигналов. Если сумочка оказывалась на полу, это могло означать, что ей срочно нужна помощь, чтобы прекратить неприятный разговор. А когда аксессуар оставляли на столе, речь шла о желании сократить мероприятие.

Несмотря на многочисленные наблюдения, точно значение каждого жеста так и не подтверждено официально. Однако очевидно, что королева умело пользовалась маленькими хитростями, чтобы сохранять этикет и одновременно избегать неловких ситуаций. Некоторые источники даже утверждали, что она могла крутить обручальное кольцо как еще один знак дискомфорта.

Напомним, Елизавета II стала самой долго правящей монархиней в истории Британии — она находилась на троне более 70 лет. Как сообщалось, королева всегда придерживалась сдержанности и традиций, даже в малейших деталях своей жизни.

