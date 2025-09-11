Сумочка як таємний сигнал: як королева Єлизавета II витончено рятувалася від незручних розмов (відео)

Покійна королева Великої Британії Єлизавета II мала власний метод уникати надокучливого спілкування під час численних офіційних заходів. Вона використовувала свою улюблену сумочку як непомітний знак для помічників, щоб ті допомогли завершити розмову.

Як нагадує видання Historyoverdosed в Instagram, королівські оглядачі неодноразово помічали, що монархиня змінювала положення сумочки під час публічних зустрічей. Якщо вона переносила її з однієї руки на іншу, це означало, що розмова їй набридла, і асистенти мали ввічливо втрутитися. Таким чином королева могла продовжити рух за графіком, не ображаючи співрозмовника.

У відео, поширеному в соцмережі, видно, як під час зустрічі в парку Єлизавета II переміщає сумочку з правої руки на лівий лікоть. Цей жест став сигналом для її оточення, що час переходити до іншої особи або завершувати спілкування. "Це був дискретний метод, яким вона користувалася протягом усього свого правління, щоб непомітно контролювати публічні взаємодії", – зазначено в дописі.

За припущеннями дослідників, у королеви існувала ціла система невербальних сигналів. Якщо сумочка опинялася на підлозі, це могло означати, що їй терміново потрібна допомога, щоб припинити неприємну розмову. А коли аксесуар залишали на столі, йшлося про бажання скоротити захід.

Попри численні спостереження, достеменно значення кожного жесту так і не підтверджене офіційно. Проте очевидно, що королева вміло користувалася маленькими хитрощами, аби зберігати етикет і водночас уникати незручних ситуацій. Деякі джерела навіть стверджували, що вона могла крутити обручку як ще один знак дискомфорту.

Нагадаємо, Єлизавета II стала найдовше правлячою монархинею в історії Британії – вона перебувала на троні понад 70 років. Як повідомлялося, королева завжди дотримувалася стриманості та традицій, навіть у найменших деталях свого життя.

