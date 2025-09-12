Женщина вызвала полицию из-за одиночества: копы не растерялись и удивили даму (фото)

В итальянском городе Фиренце пожилая женщина позвонила в полицию, ведь чувствовала себя одиноко и ей не с кем было поговорить. В ответ правоохранители придумали необычное решение, как помогли сеньоре.

Полицейские прибыли к пожилой даме и решили провести с ней время, приготовив традиционные блюда итальянской кухни, говорится в заметке в Reddit.

Фотография стала вирусной — за три часа она набрала более 28 тыс. реакций. На фото можно увидеть, как двое итальянских копов находятся дома у пожилой женщины в коляске.

На изображении видно, как один из правоохранителей высыпает из сковородки пасту, а второй — держит для этого тарелку. Сама 87-летняя женщина, судя по реакции на лице, рада присутствию гостей, с которыми проводит время.

Полицейские готовят блюда вместе с пожилой женщиной Фото: Reddit

В сети узнали этот кадр и вспомнили публикацию итальянского портала Fanpage. Журналисты пишут, что эта история произошла во время пандемии коронавируса весной 2020 года.

Тогда двое полицейских — Антонио и Джузеппе — отправились на вызов к 87-летней даме, которая позвонила в службу спасения. Она пожаловалась оператору, что "уставшая и голодная" и не может приготовить, потому что у нее болит рука.

Копы быстро прибыли на место, где пожилая дама рассказала, что ее сиделка, нанятая сыном, не пришла на работу, а ее сын не успел приехать к ней на ужин. Именно поэтому правоохранители решили приготовить традиционное блюдо итальянской кухни (вероятно, пасту или равиоли, судя по фотографии).

После все трое присутствующих провели время за ужином, а кульминацией истории стал момент. В тот момент, когда копы покидали квартиру женщины, как раз приехал сын, которому рассказали ему все подробности, что он пропустил.

Реакция соцсетей

В комментариях к этому фото, ряд пользователей поблагодарил полицию за отзывчивость, пожурил сына женщины и пошутил относительно итальянских стереотипов. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Если полиция приехала на машине с двумя копами, то кто делает фото?"

"Антонио и Джузеппе. Серьезно, других имен и не представлял"

"Американские копы за это уже бы стреляли — просто за то, что на плите стоит кастрюля с водой".

"Представьте диалог. "У нас код Н.О.Н.Н.А." — "Это что?" — "Одинокая женщина" — "Поехали" (сказал Антонио, взяв терку для пармезана)";

"Когда Нонна не может готовить, ты готовишь для Нонны".

