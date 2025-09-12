Жінка викликала поліцію через самотність: копи не розгубилися і здивували пані (фото)

В італійському місті Фіренце літня жінка зателефонувала до поліції, адже почувала себе самотньо і їй не було з ким поговорити. У відповідь правоохоронці придумали незвичне рішення, як допомогли сеньйорі.

Related video

Поліцейські прибули до літньої пані та вирішили провести з нею час, приготувавши традиційні страви італійської кухні, йдеться в дописі в Reddit.

Світлина стала вірусною — за три години вона набрала понад 28 тис. реакцій. На фото можна побачити, як двоє італійських копів перебувають вдома у літньої жінки у візку.

На зображенні видно, як один з правоохоронців висипає з пательні пасту, а другий — тримає для цього тарілку. Сама 87-річна жінка, судячи з реакції на обличчі, втішена присутності гостей, з якими проводить час.

Поліцейські готують страви разом з літньою жінкою Фото: Reddit

У мережі впізнали цей кадр та згадали публікацію італійського порталу Fanpage. Журналісти пишуть, що ця історія сталася під час пандемії коронавірусу навесні 2020 року.

Тоді двоє поліцейських — Антоніо та Джузеппе — вирушили на виклик до 87-річної пані, яка зателефонувала в службу порятунку. Вона пожалілася оператору, що "втомлена і голодна" і не може приготувати, бо в неї болить рука.

Копи швидко прибули на місце, де літня пані розповіла, що її доглядальниця, найнята сином, не прийшла на роботу, а її син не встиг приїхати до неї на вечерю. Саме тому правоохоронці вирішили приготувати традиційну страву італійської кухні (ймовірно, пасту чи равіолі, судячи зі світлини).

Після всі троє присутніх провели час за вечерею, а кульмінацією історії став момент. В ту мить, коли копи покидали квартиру жінки, якраз приїхав син, якому розповіли йому всі подробиці, що він пропустив.

Реакція соцмереж

У коментарях до цього фото, низка користувачів подякувала поліції за чуйність, пожурила сина жінки та пожартувала щодо італійських стереотипів. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Якщо поліція приїхала на машині з двома копами, то хто робить фото?"

"Антоніо та Джузеппе. Серйозно, інших імен і не уявляв"

"Американські копи за це вже б стріляли — просто за те, що на плиті стоїть каструля з водою".

" Уявіть діалог. "У нас код Н.О.Н.А". — "Це що?". — "Самотня жінка" — "Поїхали"(сказав Антоніо, взявши терку для пармезану)";

"Коли Нонна не може готувати, ти готуєш для Нонни".

Раніше Фокус розповідав, що п'яний турист вирішив показати копам свою "крутизну". В Барселоні турист напідпитку вдарив поліцейську машину, а за мить правоохоронці вискочили та намагалися затримати порушника.

Згодом стало відомо, як чоловіка оштрафували за фальшивий виклик до поліції. Однак коли правоохоронці прибули на місце виклику, то заявнику виписали штраф за хибний виклик.

Пізніше копи отримали дивний дзвінок від жінки, яка "замовляла піцу". Представники поліції второпали, що мова йде про небезпеку, тим самим врятували жінку від нападника.