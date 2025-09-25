Украинка заказала игрушку из Китая: ее напугало то, что оказалось в посылке (фото)

Украинка заказала на китайском маркетплейсе набор для раскопок и была обескуражена, когда распаковала полученную посылку. Вместо детской игрушки в коробке были два яйца и живая маленькая черепаха.

О шокирующей игрушке из Китая рассказала 24 сентября в Threads пользовательница, подписанная как Евгения Ярошенко. По ее словам, она заказала на внутреннем маркетплейсе Китая детский набор для раскопок, в котором приехали яйца и живой черепашонок, вылупившийся в дороге.

"С 19:00 меня всю трясет, и если бы до сих пор не понимаю, как такое могло произойти", — призналась девушка.

В посылке из Китая украинке пришел живой черепашонок в посылке из Китая Фото: Threads

Украинка рассказала, что еще больше ее напугал ChatGPT. Он проанализировал фото и предположил, что в посылке маленькая аллигаторовая черепаха — хищник из Северной Америки. Ее характерные признаки: шершавый панцирь с гребешками, большая голова с крючковатым клювом и длинный хвост с зубчатым краем. Взрослые особи могут весить до 80 кг. Чат предупредил, что такие черепахи могут сильно кусаться, и посоветовал быть осторожной с малышом.

Впрочем, впоследствии девушка выяснила, что к ней попала не аллигаторовая, а китайская черепаха, которая вырастает до 20-27 см и питается растениями, рыбой и червями.

ChatGPT предположил, что украинцы из Китая пришла аллигаторовая черепаха Фото: Threads

Комментаторы в шутку сравнили автора сообщения с "Матерью Драконов" Дейнерис Таргариен из романов Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени". Также в комментариях отмечали, что не впервые видят сообщения о том, что вместо детских наборов для раскопок людям приходят из Китая живые черепахи. Люди, которые занимаются разведением экзотических животных, предложили свою консультацию по содержанию.

Для "игрушки из Китая" ищут террариум

На следующее утро девушка написала, что черепашка пережила ночь и на вид чувствует себя хорошо.

"У меня появилась неожиданно черепашка, которая только родилась и еще познает этот мир, и сегодня мы пережили ночь, и вроде бы все хорошо, потому что я до сих пор переживаю за нее. Мы уже гуляем понемногу, выпустила ее из судочка походить", — рассказала украинка.

По ее словам, сейчас семья ждет, пока детеныш начнет есть, подбирает все необходимое для его содержания и ищет террариум.

По словам украинки, на утро черепашонок из Китая чувствовал себя хорошо Фото: Threads

Также она поделилась, что у нее просят дать ссылку на набор, но ей это "кажется зверством".

"Нет, ни в коем случае не давайте! Чем больше людей будут покупать, тем выше спрос будет на такие товары — а это к*пец какое издевательство над животным! Чем меньше спрос, тем меньше такие товары будут распространены. Кто хочет черепашку — велкам в зоомагазин", — ответили в комментариях.

Семья ищет для маленькой черепахи подходящий террариум Фото: Threads

